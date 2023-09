Boca se consagró campeón intercontinental sub 20 por penales

Foto: Raúl Ferrari.

Síntesis

Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Intercontinental Sub 20, al vencer por penales (4-2) al AZ Alkmaar de Países Bajos tras igualar 1 a 1 en una Bombonera colmada por más de 40.000 personas.En un homenaje a Sergio "Chiquito" Romero,, convirtió el cuarto penal definitorio para darle al "Xeneize" una nueva estrella en juveniles, que se suma al título de la Copa Liberatdores, logrado ante Peñarol de Montevideo en Santiago de Chile.AZ Alkmaar se puso en ventaja en el primer tiempo con gol de Dave Kwaman pero Boca consiguió el empate con tanto en contra de Enoch Mastoras en una segunda parte en la que se llevó por delante a su rival con juego y coraje.Los pibes de Boca lograron una conquista merecida que no debió tener el sufrimiento de los penales ya que fueron mejores que el campeón de la Champions League.La idea de la Comisión Directiva de habilitar el ingreso de no socios con valores accesibles (2.000 pesos la popular y 4.000 la platea) fue un acierto que se comprobó con las largas filas formadas alrededor de la cancha para presenciar la final.La Bombonera lució como en las mejores jornadas coperas de Boca, que celebró su primer título intercontinental en la categoría. Los chicos recibieron el trofeo de manos del vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, uno de los ovacionados por el público.El histórico 10 de Boca estuvo acompañado por el presidente del club, Jorge Amor Ameal, y el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.En el primer tiempo,El conjunto argentino era más vistoso por las gambetas de Saralegui, Rivero y Ceballos, pero a su posesión del balón le faltaba efectividad en el área.A los 42m., una proyección del volante Kwakman terminó en un remate potente desde 25 metros que se le metió por arriba a Díaz Robles. En el segundo tiempo Boca siguió mejor y luego de la igualdad tuvo varias situaciones para irse con la victoria que al final llegó en los penales.Sebastián Díaz Robles; Natan Acosta, Lautaro Di Lollo, Valentín Fascendini y Nahuel Genez; Mauricio Benítez, Santiago Gauna y Jabes Saralegui; Simón Rivero, Ignacio Rodríguez y Julián Ceballos. DT: Silvio Rudman.Rome Jayden Owusu Oduro, Wouter Goes, Maxim Dekker, Nick Twisk y Finn Stam; Jarden Tutu Addai, Lewis Schouten, Dave Kwakman y Enoch Mastoras ; Mexx Meerdink y Ernest Poku. DT: Jank Sierskma.42m. Kwaman (AZ).12m. Enoch Mastoras en contra (BJ).17m. Nick Noster por Nick Twisk (AZ). En el segundo tiempo, al comenzar, Kees Smit por Nick Koster (AZ), 16m. George Van Aken por Enoch Mastoras (AZ), 22m. Yael Ramallo por Mauricio Benitez (BJ), 27m. Román Rodríguez por Jabes Saralegui (BJ) y Valentino Simoni por Ignacio Rodríguez (BJ), 33m. Lucas Vázquez por Simón Rivero (BJ) y 38m. Nick Koster por Jarden Tutu Addai (AZ).convirtieron Genez, Di Lollo, Acosta y Fascendini (BJ); Goes (AZ). Díaz Robles le atajó a Stam y Smit.: Koster (AZ), Gauna (BJ), Stam (AZ), Fascendini (BJ) y Goes (AZ): Gery Vargas (Bolivia).: Ángelo Hermosilla (Chile).: Boca Juniors.