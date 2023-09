Petro presentó su nueva política de drogas con enfoque no punitivista

Una de las metas es reducir, para 2026, 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito. Foto: Víctor Carreira.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó este sábado una nueva política de drogas con un enfoque no punitivista, en el marco del cierre de una conferencia latinoamericana celebrada en Cali, en la que participó junto a su par de México, Andrés López Obrador."Esta guerra ha fracasado", señaló el presidente colombiano, al referirse a la política de combate contra las drogas a nivel mundial, al considerar que "ha contribuido a generar un genocidio en Latinoamérica".La nueva estrategia de Colombia tiene como horizonte de aplicación los próximos diez años y se articula bajo ocho ejes, que incluyen acciones de transformación de las regiones, de salud pública, de regulación de sustancias y también de persecución de grandes organizaciones criminales, detalló el diario El Tiempo.Una de las metas es reducir, para 2026, 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito, lo que según el Gobierno se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, posibilitando que cerca de 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca como su medio de sustento puedan transitar hacia actividades económicas legales.Del total de las plantaciones a erradicar, 69.000 se harían de forma voluntaria, cuando los cultivadores transiten a actividades legítimas, mientras que 23.000 se eliminarían forzosamente en grandes cultivos de organizaciones ilegalesSegún el Gobierno, esto impactaría las finanzas de las organizaciones criminales, que sufrirían pérdidas millonarias."Cada dólar que vaya al hospital público, al médico, a la salud mental, a psicólogos, a jugar en los jardines infantiles, a crear amor, ayuda a reducir la demanda por drogas, pero cada dólar que se dedica a recortar la oferta hace crecer el precio. Si crece el precio, los narcotraficantes tienen más dinero para comprar fusiles, vehículos blindados, políticos, jueves y hasta presidentes", aludió Petro.Otro de los ejes de la nueva política es el cuidado ambiental de los territorios afectados por la producción de drogas ilícitas, mientras que también se contemplan acciones para prevenir la vinculación de población vulnerable a estos consumos y estrategias para las personas con dependencia a las drogas, entre otros.El ministro de Justicia, Néstor Osuna, había anticipado este viernes esta nueva política durante la segunda jornada de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas.“El prohibicionismo y el enfoque punitivo no dio resultado en la lucha contra las drogas”, remarcó Osuna, quien adelantó el plan piloto que se pondrá en marcha en Cañón de Micay, uno de los 42 municipios del Cauca.“Nos la estamos jugando en Cañón de Micay, un lugar rodeado de cultivos ilícitos y de grupos ilegales violentos. Y no podemos decirles a sus habitantes que de un momento a otro pasen a sembrar café. Allí, lo primero que se está haciendo es que están haciendo presencia las Fuerzas Armadas para garantizar seguridad y que impere el derecho. Cuando Defensa nos diga que la situación ha mejorado, entrarán los diferentes ministerios a intervenir la zona”, explicó Osuna, según el sitio del diario caleño El País.Y adelantó que a la zona llegará “todo el Estado, la reforma agraria, carreteras, educación, agua potable” y se les ofrecerá a los habitantes “el tránsito a un mundo de economía legal, que puede ser el uso lícito de la hoja de coca para fertilizantes, alimentos, cosméticos y textiles, pero también pueden ser, si la zona lo permite, otras actividades que sean económica y ambientalmente sostenibles”.En tanto, Petro enfatizó junto a López Obrador que una de las grandes luchas debe ser combatir el consumo del fentanilo, que se presenta sobre todo con fuerza en EEUU y que mata a más de 100.000 vidas al año, informó el diario La República."Tenemos la obligación moral de participar en el combate contra el consumo del fentanilo. Tenemos que actuar con humanismo y entender que independientemente de nuestras diferencias, por encima de ideologías partidistas, están los derechos humanos y el principal es el derecho a la vida", expresó Obrador.Los referentes de los distintos países que participaron en la conferencia pidieron contrarrestar de manera integral las consecuencias del problema mundial de las drogas; cambiar el paradigma reconociendo el fracaso de la guerra contra las drogas y promover una Alianza Latinoamericana Antinarcóticos, informaron desde el gobierno colombiano en un comunicado.El encuentro incluyó reuniones intergubernamentales, y un foro temático con cuatro paneles de diálogo con la sociedad civil, cada uno destinado a discutir la justicia social, el desarrollo integral, la atención de sus causas primarias y las políticas vigentes frente a la delincuencia organizada transnacional.De la conferencia participaron funcionarios y especialistas de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.