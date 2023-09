El golpe del 73 derrocó a Allende y frenó su objetivo de una "vía chilena al socialismo"

El golpe que frenó la "via chilena al socialismo" VER VIDEO

Chile en los años 70

La transición que quería llevar a cabo Allende, denominada "la vía chilena al socialismo", contemplaba varios cambios con un gran rol del Estado en materia económica.

El "tanquetazo"

El sueño se desploma

El bombardeo de La Moneda del 11 de septiembre de 1973 no significó sólo la caída del Gobierno de Salvador Allende y la instauración de una dictadura que duró 17 años, sino queen un contexto de crisis, que tenían como objetivo implementar la "vía chilena al socialismo" y mejorar así la economía, la salud y la educación del pueblo.El 3 de noviembre de 1970, tras su victoria electoral al frente de la coalición de izquierda Unidad Popular, que lo convirtió en el primer presidente socialista en ser elegido democráticamente, Allende iPara ese entonces, el país tenía una población de nueve millones de personas (actualmente es de alrededor de 18 millones) y"Durante el Gobierno de Allende, el desarrollo del poder popular permitió quey eso explica por qué la clase popular se empoderó", señaló a Télam el historiador chileno Gabriel Salazar, premio nacional de historia en 2006.Para Salazar, se podría "decir que durante el gobierno de Allende", aunque apuntó que algunas de las reformas tenían su origen en leyes sociales incluidas en el código de trabajo de 1931 y, sobre todo, "en el entusiasmo popular por hacer los cambios que se necesitaban".Económicamente, el país, al poseer inmensos recursos en la materia, entre ellos las mayores reservas de cobre en el mundo., lo que también la hacía una economía muy dependiente del mercado mundial.En esa línea, uno de los principales hitos que marcó su Gobierno fue, un proceso que comenzó el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) con su "revolución en libertad", que en el ámbito económico buscaba reformas estructurales, como una nueva política cuprífera.Finalmente, con Allende en el poderque permitió a Chile la propiedad y dirección de ese mineral, del cual se beneficia económicamente el país hasta la actualidad, incluido el período de la dictadura de Augusto Pinochet.En noviembre de 1971, que causó preocupación en la derecha chilena, acrecentando un clima político antigubernamental.De todas formas, Salazar consideró quee"."Ya los dados se habían tirado, ya Estados Unidos estaba con el proyecto de golpe de Estado en marcha y la derecha sólo esperaba el 'vamos' de Estados Unidos para hacer sus locuras en las calles, que efectivamente las hizo", señaló.Ya en 1972, con un aumento en la inflación y estancamiento productivo, que llevó a un desabastecimiento de bienes básicos en importantes sectores de la población. Los niveles de inflación pasaron de 22% en 1971 al 605% en 1973.En octubre de ese año se llevó a cabo el conocidoen contra del Gobierno de Allende, lo que aumentó los problemas de distribución de mercaderías, derivando a las conocidas "filas" para acceder a alimentos y servicios básicos.Para 1973,y, sumado a las diferentes huelgas y paros de grandes y medianos empresarios, llevó a la oposición a buscar destituir al presidente, un proceso que fracasó al no contar con los votos necesarios.La irrupción de Allende se dio a su vez en pleno contexto de Guerra Fría, alejando a Chile de Estados Unidos, lo que derivó en que ese gobierno interviniera junto a la derecha chilena para impedir el avance del socialismo en la región, según dan cuenta varios documentos desclasificados de esa época.Los meses siguientesse realizó el conocido "tanquetazo", un intento de golpe de Estado en el que soldados y tanques transitaron por las calles de la capital chilena y abrieron fuego contra los edificios gubernamentales, siendo repelidos por los soldados leales al Gobierno.Este hecho ya adelantaba lo que estaba por venir el 11 de septiembre, aunque también significó un "cambio fundamental", según Salazar, ya que "e iba a realizar la revolución social que había prometido y alcanzar de una vez por todas el status de vida que el pueblo esperaba desde hacía décadas, y entonces quedó claro que después de eso ya no era posible".Después de ese intento de golpe, "comenzó a desfilar frente a La Moneda una muchedumbre que duró dos días, probablemente unas 800.000 personas o un millón y tanto, que estuvo desfilando con el puño en alto pasando frente al balcón de La Moneda y gritando una consigna muy significativa: ´Compañero presidente el pueblo te protege´", recuerda Salazar."Un día o dos antes del golpe se realizó una concentración cerca de La Moneda de los llamados cordones industriales y ahí los trabajadores se pusieron de acuerdo para enviarle a Allende una carta, que no se si llegó, en que le dicen que abandone La Moneda, que se vaya con ellos a los cordones industriales o a los comandos comunales, donde estaba el control popular sobre la situación y que pelearan juntos", relata el historiador.El 11 de septiembre de 1973, ya enterado de todo, Allende se dirigió al Palacio de La Moneda mientras comenzaba el avance militar.A las 11 de la mañana el presidente socialista se dirigió al país en su último mensaje a través de una cadena de radioemisoras, en el que señaló su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno y "seguir defendiendo a Chile".Previo a la caída del Gobierno,: "... mucho más temprano que tarde, de nuevo, para construir una sociedad mejor"., que duró 15 minutos, con aviones de la Fuerza Aérea de Chile, para pocos minutos después llevar a la caída de la Casa de Gobierno, quien fue encontrado sin vida en el salón principal, junto a un arma con la que se suicidó mientras ingresaban las tropas golpistas.El golpe dio origencon Augusto Pinochet al mando, estableciendo una dictaduraen la cual existió persecución política, censura, matanzas y reiteradas violaciones a los derechos humanos que hasta el día de hoy Chile no olvida.