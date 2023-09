La venta de soja superó las 800.000 toneladas con la nueva edición del PIE

Foto: Pablo Aneli.

La comercialización de soja adquirió un mayor dinamismo en el mercado local de granos, tras la puesta en marcha de una nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE V), con operaciones concretadas, de manera preliminar, superiores a las 830.000 toneladas.Dicho cálculo resulta de las(BCR) hasta el último jueves, y de las 140.376 toneladas en la plataforma SIO-Granos de manera preliminar el viernes.De esta manera, el nivel de ventas por parte de los productores creció desde la puesta en marcha del también denominado "Dólar Soja 4", que se mantenía en unEsta nueva dinámica en las ventas, si bien no replica los volúmenes exhibidos en las ediciones previas, se da a partir de una mejora en el precio ofrecido por los exportadores por un incremento en el tipo de cambio.El nuevo "dólar soja" establece una suerte de esquema cambiario combinado, en el cual los exportadores deben liquidar el 75% de las divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a $350 por dólar, mientras que el restante 25% es de libre disponibilidad.De volcar los exportadores esos dólares al Contado con Liquidación (CCL), el promedio entre ambas cotizaciones arroja un tipo de cambio más alto, estimado entre los analistas del mercado en un rango que va de $420 a $450 por dólar, lo cual mejora así la capacidad de compra de las industrias en el mercado local.Según el SIO-Granos, la mayoría de las operaciones del viernes se realizaron a $160.000 la tonelada, mientras que el valor de cierre de la oleaginosa en la BCR fue de $150.000 la tonelada.En declaraciones a Télam, el, comentó que "la industria comenzó con un mercado en $ 150.000 la tonelada, pero esto no generaba respuesta (por parte de los vendedores). Luego un operador levantó a $160.000 y los negocios comenzaron a activarse", explicó."Esto hizo que tras un primer día con un volumen muy chico, tuviéramos después jornadas de entre 200.000 y 300.000 toneladas", marcó Romano.Si bien muchos industriales acompañaron este precio, Romano resaltó que lo hicieron con "un resultado de moler esa soja y venderla como aceite y harina, negativo, cuando la expectativa era al menos no perder".Por último, el especialista consideró como "difícil" poder "tentar por precio al productor, que tiene"."Al mismo tiempo, del exterior los compradores también saben que Argentina está generando una rentabilidad extra a la industria, y esto hace que los compradores internacionales de aceite y harina también especulen con una baja de precios. Eso coloca a la industria en una posición sumamente incómoda", concluyó.Por su parte, el, indicó que "en términos generales, una vez que se reglamentó la medida, tuvo su impacto en el mercado, más allá de que en precios ya venía manifestándose un poquito. Ahí pasamos de valores que estaban de $120.000 y $130.000 a tocar los $160.000 la tonelada, lo cual disparó negocios".Uberti apuntó que "hasta el jueves se negoció entre contratos nuevos y fijaciones unas 700.000 toneladas, lo que, sobre todo, si pensamos que hasta la semana anterior la comercialización estaba planchada".Respecto de las próximas semanas, Uberti dijo que el mercado "va a seguir moviéndose, sobre todo, teniendo en cuenta que la medida sólo estará vigente durante septiembre, entendiendo que el productor puede tener necesidades financieras. Esto puede ser una semana o dos más".Por último, la, lo que podría dinamizar la comercialización de soja tanto 2022/23 como 2023/24"."Esto se debe a que el programa estará vigente hasta fin de este mes, pero permitiendo anotar negocios con fecha hasta septiembre 2024, incluyendo seis meses de la próxima campaña de soja, aún no sembrada", indicaron sus analistas.Así, desde la Bolsa rosarina entienden que ". Por ahora, se mantiene una dinámica entre estable y creciente en términos generales para el Mercado Físico de Granos de esta Bolsa de Comercio de Rosario".