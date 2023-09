Milei según el autor de "El Loco": "El establishment argentino le tiene desconfianza"

"Todo su partido está lleno de gente a la que Simonetti llama muy bien 'la casta base', que es la resaca de la casta: gente que quiso pertenecer en algún momento (a la política) pero no le dio el 'pinet'" Juan Luis Gonzalez

El candidato y su aspirante a vice: una negacionista, defensora de la dictadura. Foto: Osvaldo Fantón.

En sus ataques al Papa, Milei también despertó enojo en un sector de la Iglesia.

Con todo, a lo largo del libro González desgrana hechos de "una vida difícil" y elementos que lo llevaron a concluir que existe "un hilo entre la soledad terrible" sufrida por Milei y "su llegada a la política".

Foto: Nacho Sánchez.

Como legislador, el desempeño de Milei resultó ínfimo, con muchas ausencias y escasa actividad. Foto: Eliana Obregón.

Para González, "es extraño y terrible: hay un hilo que une esa soledad tan extrema que tuvo con su llegada a la política". Pero, además, la presunción del autor de "El Loco" es que Milei elabora o agota sus ideas en sintonía con sus vaivenes afectivos

Javier Milei genera "desconfianza" en el establishment argentino, no sólo por su "inestabilidad emocional" sino también porque a la élite empresaria "no le convienen sus ideas de dolarización o de llevar a cero la obra pública", pero sí tiene a mano "una cartera muy aceitada de relaciones en la nueva derecha latinoamericana", a través del estratega digital Fernando Cerimedo, dueño del sitio web La Derecha Diario.Así describió Juan Luis González, el autor de la biografía de Milei, las particularidades e incógnitas que despierta por estos días el candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA) en los grupos económicos locales, como también fuera del país."Milei es el anti-candidato del establishment; muchos no le confían porque lo conocen y saben de su desequilibrio emocional y otros porque las ideas que tiene, como la dolarización o llevar a cero la obra pública, no les convienen", aseguró el periodista, cuyo libro "El Loco" se publicó en julio editado por Planeta.En esta entrevista con Télam, González insistió en que la relación de la cúpula de las principales empresas con Milei no sólo "no es de apoyo, sino que es de desconfianza".De acuerdo con su investigación sobre la vida del economista y candidato de LLA, que inició en el año 2021, la única "excepción" en ese mundo del poder económico concentrado es "Eduardo Eurnekian", dueño de Corporación América, el holding que incluye a Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos.En el libro "El Loco" se revela en parte cómo el empresario de origen armenio "ayudó a Milei a instalarse en los medios y en la política", algo que redituó en que allegados a Eurnekian integren parte del espacio libertario."Pero es la excepción y no la regla", puntualizó González.Quien también "colabora y es actualmente un hombre importante en el mundo Milei es Cerimedo, no sólo por la estructura del portal La Derecha Diario, con su nivel de llegada a los pibes en las redes, sino también porque muchos de los grandes comunicadores del ámbito liberal y libertario tienen sus programas de radio en ese medio", explicó."Cerimedo tiene mucho que ver con los contactos internacionales de Milei; tiene toda una cartera de la nueva derecha latinoamericana muy aceitada; es un jugador a otro nivel, juega a nivel región, quizá a nivel de todo el continente, y ahí hay una relación de mutua conveniencia", agregó González.Tiempo atrás, Cerimedo -a quien Télam pidió una entrevista, pero no recibió respuesta- le "presentó a Milei al hijo de (Jair) Bolsonaro y ahora lo contactó con este periodista bastante polémico de Estados Unidos, Tucker Carlson", con quien el postulante de LLA se reunió en las últimas horas en un encuentro que fue replicado en las redes sociales.El periodista estadounidense fue recientemente despedido de la cadena Fox News luego de que en su interrumpido ciclo de TV "Tucker Carlson Tonight" diera espacio a la hipótesis de un fraude en la elección que consagró presidente a Joe Biden.El autor de "El Loco", aclaró, sin embargo, que por ahora los vínculos entre Milei y referentes de la ultraderecha, como Donald Trump o Bolsonaro, son "más cosméticos y para la foto, que reales"."Pero ahí está la figura de Cerimedo conectando", acotó, y no descartó que en un futuro cercano, si Milei alcanzara la Presidencia, alguna de esas figuras pueda llegar a desembarcar en la Argentina.En el plano local, la biografía de Milei escrita por González exhibe algo de lo que el humorista Federico Simonetti retrata como "la casta base"."Todo su partido está lleno de gente a la que Simonetti llama muy bien 'la casta base', que es la resaca de la casta: gente que quiso pertenecer en algún momento (a la política) pero no le dio el 'pinet'", expresó el autor, para quien esa composición -justamente- prueba que el mote de "outsider" asignado a Milei es, en realidad, una "construcción poco real".Con todo, a lo largo del libro González desgrana hechos de "una vida difícil" y elementos que lo llevaron a concluir que existe "un hilo entre la soledad terrible" sufrida por Milei y "su llegada a la política"."Es imposible separar la falta de afectos, la violencia del padre, de la madre, la falta de amigos, el 'bullying', con el hecho de él convenciéndose que el perro (Conan) era su hijo y, así, cuando su 'hijo' muere, la dimensión de ese duelo de padre lo lleva hacia lo místico, a (conocer a) la médium y a un camino hacia Dios", detalló.Para González, "es extraño y terrible: hay un hilo que une esa soledad tan extrema que tuvo con su llegada a la política". Pero, además, la presunción del autor de "El Loco" es que Milei elabora o agota sus ideas en sintonía con sus vaivenes afectivos."Vengo acá porque vos me reconociste cuando nadie me reconocía", le dijo Milei al periodista Alejandro Fantino cuando lo entrevistó horas después de haberse consagrado como el candidato más votado en las PASO de agosto.Esa frase "habla mucho de esa soledad de Milei con la que yo insisto a lo largo del libro, que tiene mucho que ver con su psicología y con su entrada a la política", reflexionó González.A modo de prueba de esa interpretación, el periodista mencionó -por ejemplo- que Milei "se convirtió al anarco-capitalismo gracias a su único amigo, el economista Diego Giacomini", de quien ahora está distanciado.Otro ejemplo, según el autor, es la cercanía entre Milei y la ahora candidata a vicepresidenta de su espacio, Victoria Villarruel, que evidencia cómo el líder de los libertarios "endurece su discurso" a partir del 2021 y "adopta un tono sobre el pasado y la dictadura" similar al de la abogada negacionista.Esas y otras muestras reunidas en "El Loco" confirman para González una suerte de hipótesis: "Si a Milei le das algo de lugar en tu mesa está dispuesto a ser un cachorrito tierno".Pero, en contraposición a esa faceta, Milei también "es un convencido y un talibán de sus ideas" y, aunque quizá no logre cumplir con todas las medidas que promete, "las va a intentar porque no está en él moderarse".