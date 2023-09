Una partícula que vive 2 microsegundos sería la clave para descubrir una nueva fuerza en el universo

Equipo de investigadores del experimento Muon g-2 en el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermi (Fermilab) .

Hasta ahora se sabe que el mundo se rige por las fuerzas de gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, pero los datos obtenidos en Fermilab podrían sugerir la existencia de una quinta fuerza de la naturaleza.

Si bien todavía faltan más datos para confirmar el descubrimiento, en caso de validarse, sería como "hacerle una zancadilla" al Modelo Estándar, algo que ningún otro experimento logró hasta ahora.

Qué es un Muon

El muon es una partícula fugaz similar al electrón, pero 200 veces más pesada, que se produce por los rayos cósmicos que llegan a la Tierra: "Es como el primo gordo del electrón".

Los primeros resultados

Mientras la comunidad científica ajusta sus cálculos y experimentos, todavía restan dos años para el enfrentamiento final que resolverá si estamos ante el nacimiento de una nueva física.

Una colaboración internacional de 200 científicos avanza en un experimento quejamás realizada del, una partícula similar al electrón que vive sólo dos microsegundos y no se comporta de acuerdo a las predicciones de la teoría actual, por lo que, según el último resultado publicado, el grupo está ante el "potencial descubrimiento" de"Es un potencial descubrimiento y, por lo pronto, es un indicio para descubrir nuevos mecanismos de la naturaleza que podríamos explotar de alguna manera para el beneficio de la humanidad, así como hace 200 años se descubrió la electricidad", aseguró a Télam David Alberto Tarazona, investigador del experimento llamado Muon g-2 que se lleva adelante en elHasta ahora se sabe que el mundo se rige por las fuerzas de gravedad, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, pero los datos obtenidos en Fermilab, uno de los laboratorios de física más importantes, podrían sugerir la existencia deEl nuevo resultado publicado recientemente en lamejora la precisión de los cálculos anteriores y refuerza un enfrentamiento entre la teoría y los datos experimentales que ya lleva más de 20 años sin solución.Las últimas mediciones indican que los muones se tambalean más rápido de lo que se pensaba, un hecho inesperado que desafía al Modelo Estándar de la física de partículas, una de las teorías científicas más exitosas por su poder de predicción.Si bien todavíaen caso de validarse, sería como "hacerle una zancadilla" al Modelo Estándar, algo que ningún otro experimento logró hasta ahora, explicó"Esto permitiría tomar otros modelos teóricos que sugieran nuevas partículas y. Los físicospero el otro noventa y pico por ciento no lo podemos entender", remarcó el doctor en física de 34 años que trabaja desde hace una década en el experimento.La colaboracióncomprende unos: Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania, China, Rusia y la República de Corea.En medio de la expectativa que se originó en la comunidad científica luego de que se conocieran los últimos resultados en agosto, Tarazona indicó a Télam por quéy advirtió que la disputa entre teoría y experimento reciénComo coordinador del grupo de dinámica, Tarazona se encarga de analizar los efectos que emergen del movimiento errático de los muones.El muon es unasimilar al electrón, peroa, que se produce por los. "Es como el primo gordo del electrón", graficó el investigador colombiano por teléfono desde la ciudad de Ithaca, en el estado de Nueva York, donde trabaja en la Universidad de Cornell.Reciben su nombre por laque es el símbolo científico utilizado para abreviar la palabra micro. Es que los muones tienen una corta vida de dos millonésimas partes de segundo (dos microsegundos).Para entender la particularidad del muon, Tarazona propuso imaginarlo como unue si es colocado en unLade ese movimiento depende de unallamada momento, que los científicos abrevian como" y debería ser igual a 2, según la teoría.Pero el muon nunca está solo en el espacio vacío, sino que está rodeado por un séquito de otras partículas que actúan como "compañeros de baile" y cambian su interacción con el campo magnético.Según los físicos, las partículas desconocidas que no figuran en la teoría hacen que el vy de ahí surge el nombre del experimento", precisó Tarazona.Paraen la sede de Fermilab, en Batavia, estado de Illinois, generaron un rayo de muones y lo dirigieron hacia un imán en forma de anillo de 14 metros de diámetro para observar cómo es la "danza magnética" de estas partículas.Mientras los muones giraban alrededor del anillo en torno a los 273 grados bajo cero, los detectores registraron qué tan rápido se tambaleaban. Para alcanzar la mejor precisión posible, los aparatos funcionaron durante días enteros midiendo miles de millones de muones.En 2021 los científicos de Fermilab difundieron los primeros resultados, pero recién en agosto de este añoEly todos los esfuerzos se reducen a ese único número que sirve para comparar cuán grande es la diferencia con la teoría.. Ese número es como si le dieras la vuelta a la Tierra en su circunferencia paso por paso, pero si te desatinas en un solo paso, la precisión sería peor", afirmó Tarazona.Al mismo tiempo que en Fermilab aumentan su precisión, otros científicos nucleados en el grupo internacional de la "Iniciativa Teórica" buscanDe acuerdo al cálculo tradicional de la Iniciativa Teórica,Sin embargo, en el último tiempo los teóricos empezaron a utilizar técnicas con supercomputadoras para sus cálculos. Y el problema es que cuando se comparan los resultados parciales de esta técnica nueva con la última medición de Fermilab ya no habría discrepancias considerables.dijo Tarazona y aseguró que mantiene las esperanzas de confirmar un descubrimiento porque "los teóricos no están bien establecidos con sus resultados"., el mismo año en que Fermilab espera concluir con su medición más precisa.Mientras la comunidad científica ajusta sus cálculos y experimentos, todavía restan dos años para el enfrentamiento final que resolverá si estamos ante el nacimiento de una nueva física.