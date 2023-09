A 50 años del golpe en Chile: desde el derrocamiento de Allende a la Presidencia de Boric

A 50 años del golpe de estado que derrocó a Salvador Allende VER VIDEO

Los hitos más importantes de este período en Chile

1973

1974

1975

1980

1988

1990

1991

1998

2000

2005

2006

2010

2018

2019

2020

2022

2023

El 11 de septiembre de 1973 un grupo de militares encabezó un golpe de Estado contra el presidente socialista chileno Salvador Allende, elegido democráticamente tres años antes, que instauró una sangrienta dictadura cívico-militar de 17 años, liderada por Augusto Pinochet y caracterizada por la persecución política, censura, matanzas y reiteradas violaciones a los derechos humanos.La celebración de un plebiscito en 1988 permitió que el país volviera en 1990 a los gobiernos democráticos, con los periodos presidenciales de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet Jeria (2006-2010 y 2014-2018), Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y Gabriel Boric (2022-actualidad).En junio se produce el "tanquetazo", el primer intento de golpe contra Allende. El 11 de septiembre militares bombardean La Moneda para derrocar al mandatario, que muere en la sede del Gobierno en Santiago de Chile.Con Pinochet al mando, se crea la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta responsable de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos como asesinatos, secuestros, violación y tortura, principalmente por motivos políticos.Los "Chicago Boys", un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago, toman el manejo económico del país e implementan una política de libre comercio para enfrentar la crisis económica registrada durante el gobierno de Allende.El 11 de septiembre se aprueba la nueva Constitución en Chile, con el 67% de los votos, un resultado cuestionado al no existir registros electorales y al ser redactada en contexto de dictadura, sin oposición al proyecto.Las distintas movilizaciones sociales llevan a la dictadura a llamar a un plebiscito el 5 de octubre, en el que la opción "Sí" significaba la continuidad y el "No" establecer plazos concretos para el fin de la dictadura. La opción "No" gana con el 55,9% de los votos y lleva al país a la celebración de elecciones en 1989 y pone fin a la dictadura.El 11 de marzo Patricio Aylwin se convierte en el primer presidente democrático después de 17 años de dictadura.El 4 de marzo Aylwin entrega el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (informe Rettig) que cifró en 2.279 las víctimas de la violencia política durante la dictadura.El 16 de octubre, de viaje en Londres, Pinochet es detenido por orden del juez español Baltasar Garzón por delitos de lesa humanidad, por el asesinato de varios ciudadanos españoles en dictadura.El 2 de marzo, el ministro del Interior británico, Jack Straw, dispone su liberación porque considera que no estaba en condiciones de salud adecuadas para ser juzgado. El 13 de junio, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organizaciones de derechos humanos conforman la "Mesa de Diálogo", en el marco de la cual firma un acuerdo para proporcionar información sobre el paradero de detenidos desaparecidos en dictadura.En septiembre, Lagos realiza varias reformas a la Constitución creada en dictadura en 1980. Las más relevantes son la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años, aumento de las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, que sólo el presidente de la República puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional y la eliminación de ser "garantes de la institucionalidad" de las Fuerzas Armadas.El 11 de marzo, Bachelet se convierte en la primera mujer en asumir la Presidencia en la historia de Chile. El 10 de diciembre, Pinochet fallece en el Hospital Militar de Santiago y provoca una polarización entre quienes lloran y celebran su muerte.Al cumplirse los 200 años de la Primera Junta de Gobierno, se propone un indulto general, pero el presidente Piñera opta por indultos particulares, excluyendo a los condenados por violaciones a los derechos humanos.En su primer año de Gobierno de su segundo mandato, Piñera debe enfrentar diversas manifestaciones sociales, que exigen soluciones en temas como salud, educación, pensiones y una nueva Constitución, entre otras.El 18 de octubre decreta estado de excepción constitucional en varias regiones del país debido al "estallido social", una serie de manifestaciones y disturbios originados por las constantes manifestaciones.El 25 de octubre se aprueba la idea de redactar una nueva Constitución, en reemplazo de la escrita en dictadura en 1980.El 11 de marzo Boric asume la presidencia, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia de Chile, con 36 años. El 4 de septiembre, la ciudadanía decide rechazar la Nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional con un categórico 62%.El 6 de marzo se inicia un nuevo proceso constituyente con la instalación de la Comisión de Expertos designados por los partidos políticos. En mayo los chilenos eligen los 50 integrantes del Consejo Constitucional, en el que la derecha es mayoría para redactar el nuevo proyecto de Constitución, que deberá ser sometido nuevamente a plebiscito el 17 de diciembre. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el gobierno de Boric lanza el Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos durante la dictadura.