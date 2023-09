Piden colaboración entre Estado y empresas para el despegue del transporte eléctrico público y de carga

Tenemos un de los rankings más altos en cuanto a cantidad de cargadores en relación a la cantidad de vehículos eléctricos

El despegue del transporte eléctrico público y de carga, que implica unarequiere del trabajo conjunto y la "colaboración integral" entre el sector estatal y empresario, a fin de poder desarrollar la infraestructura necesaria.Así lo señalaron a Télam representantes de tres de las principales empresas proveedoras de cargadores eléctricos en el mercado local, como Siemens, ABB y Schneider Electric."Una colaboración entre ellason esenciales para impulsar conen nuestro país y lograr un futuro más sostenible y eficiente en el transporte", resumió el gerente de Canal y líder de Transformación Digital deSi bien los automóviles eléctricos cuentan con relativa facilidad de carga con dispositivos domiciliarios y, además, no suelen tener problemas severos de autonomía por recorrer distancias menores en trayectos urbanos y suburbanos,-en especial el de media y larga distancia- yes diferente, ya que r"La red de cargadores para transporte público en la Argentinay se limita a algunos proyectos de electrificación de líneas de colectivos de transporte urbano", señalóRespecto de los, Ballester consideró que, "si bien el número total de cargadores es menor al de otros países de la región, en Argentina tenemos un de los rankings más altos si consideramos la cantidad de cargadores en relación con la cantidad total de vehículos eléctricos enchufables (BEV por sus siglas en inglés, Battery Electric Vehicle)".Por su parte, López Gentile indicó que "hay un desarrollo latente en lo que refiere a la red de carga para vehículos eléctricos, de transporte público y de carga, dentro del país"."Si bien se están llevando adelante algunos proyectos en algunas provincias, aún son pocos", agregó, para destacar "los esfuerzos para poder cubrir áreas limítrofes o áreas de conexiones entre Chile y Argentina, pero en sí el desarrollo es muy incipiente y requiere de una gran evolución para poder tener un alcance masivo"., sostuvo que ", salvo la relacionada con algunas pruebas piloto de bajo volumen de vehículos".La importancia dede todo el país facilitaría el desarrollo del mercado dey, por añadidura, ayudaría aen muchos productos exportables, uno de los requisitos que comienzan a exigir países de la Unión Europea que, en algunos casos, revisten la condición de virtuales barreras para-arancelarias.Al respecto, el, advirtió en declaraciones a Télam que "es yde información en elhay un piso inexorable de más exigencia y hay que cumplirlas porque el mundo se pone más sofisticado y para eso hay que invertir y mejorar el know how aplicado"."Por supuesto, siempre puede haber un desvío como, por ejemplo, Europa, que a veces es demasiado regulacionista en este tipo de cosas... uno puede patalear, puede quejarse, pero si quiere entrar en esos mercados, tiene que cumplir con los requisitos", planteó.Ballester precisó que "hoy por hoy, losaproximadamente", un nivel de autonomía que hace necesaria la instalación de más puestos de recarga y mejor distribuidos, ya que en la actualidad, pero no otros en el resto del país."En el futuro esta autonomía aumentará a 600 e incluso 1.000 kilómetros, pero en la actualidad los vehículos ni la red de carga están preparados para un país como Argentina, en el cual las distancias son muy grandes", manifestó.López Gentile destacó comoque "ciertas provincias están avanzando de manera significativa al establecer planes de acción en colaboración con sus respectivas secretarías de Energía, con el propósito de promover la sustentabilidad y mitigar el impacto ambiental", señalando al respecto como ""Esta situación plantea un desafío significativo en nuestro país, dado que nuestras rutas pueden abarcar cientos de kilómetros", expresó, por lo que enfatizó que "Para Stazzoni, "con objetivos claros que marquen el destino al que se quiere llegar, es mucho más fácil establecer planes de acción", al tiempo que puso el acento en las "externalidades ambientales" a la hora de evaluar los costos de la transición energética., alertó, para agregar que "internalizar los costos ambientales tiende a poner en un pie de igualdad a la electrificación y la movilidad convencional y, de esa manera, generar fondos para incentivos y ayudas se constituye en una acción adecuada que tiende a reducir costos".