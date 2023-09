Peña: "La producción audiovisual, su difusión y conservación deberían ser patas de una misma mesa"

Fernando Martín Peña, escritor, coleccionista, investigador y divulgador. Foto: Eva Cabrera.

"Mi critica es que durante esos más de diez años donde el cine se incrementó exponencialmente habría que haber pensado en alguna forma semejante de divulgación de esos materiales"

Peña es uno de los principales impulsores para la creación de una cinemateca nacional y su propia casa uno de los espacios donde se refugian una gran cantidad de esos materiales fílmicos

Elsostuvo que “la producción audiovisual, su difusión y conservación deberían ser patas de una misma mesa”, al referirse al contexto actual del cine nacional al disertar en una charla organizada por el primer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba).El coordinador de Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Cine (Malba) encabezó el viernes por la tarde una clase magistral denominada “Cine y Democracia” en la Sala Emilio Peturutti del Teatro Argentino de La Plata, donde se refirió a las distintas etapas del cine nacional desde al advenimiento de la democracia.Durante la exposición,de la producción en un contexto electoral en el que las fuerzas opositoras suponen una amenaza para el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).(W)“Hasta 2015 la producción audiovisual aumentó exponencialmente, pero por desgracia ese crecimiento se desmanteló con el macrismo”(FW)“Hasta 2015 la producción audiovisual aumentó exponencialmente, pero por desgracia ese crecimiento se desmanteló con el macrismo”, destacó el escritor, en referencia al Gobierno del expresidente Mauricio Macri, luego de repasar distintos hitos de la historia del cine y el rol del Incaa y su dirigencia en cada etapa.En esa línea, indicó: “Si bien de, nada se recuperó en estos cuatro años de aquel desmantelamiento”.“No solo no se recuperó la Ley de Medios; nada se continuó, todo quedó en la nada, en el limbo de los contenidos misteriosos”, enfatizó Peña y agregó: “Lo que hoy se está haciendo en materia de difusión está lejos de representar el volumen de producción”.A manera de ejemplo, ante las amenazas de ajuste del candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, se preguntó: “¿Cómo puede un pueblo defender una producción audiovisual que no conoce? ¿qué motivos va a tener alguien que ignora ese volumen de producción y su calidad para defender el Instituto de Cine cuando se amenaza con su cierre?”.“Mi critica es que durante esos más de diez años donde el cine se incrementó exponencialmentede esos materiales”, postuló el divulgador de cine, y planteó que “el cine argentino se ve más afuera que acá”.En esa línea, cuestionó que el Instituto de Cine no tenga más salas propias en distintos puntos del país similares al Cine Gaumont, donde funciona el espacio Incaa desde 2003, y en la que se garantiza la difusión de material fílmico que no tiene lugar en las salas comerciales.Además, señaló que la “comunidad cinematográfica, así como no se organizó para pedir por mayor difusión tampoco lo hizo para pedir la preservación del cine nacional y no tenemos cinemateca”.Peña es uno de losy su propia casa uno de los espacios donde se refugian una gran cantidad de esos materiales fílmicos.En este sentido, el también docente subrayó que, desde la consolidación de lo digital, “nadie está pensando no solo en la difusión del cine argentino, sino en quién guarda esas películas, quién garantice que esas películas no desaparezcan”. “Producir, difundir, conservar deberían ser patas de una misma mesa”, reflexionó.Peña, por otro lado,porque la ley de recaudación vigente ha mermado porque ya no es suficiente lo que se logra vía reproducción televisiva, venta de entradas de cine y alquileres de películas. En esa línea, apuntó que el organismo no ha incorporado un gravamen para las reproducciones de películas de las plataformas de streaming, como se ha hecho en otros países, lo que garantizaría engrosar la recaudación.“Ante las amenazas actuales sobre la democracia no sé si es un poco temerario decir que 'la democracia está en peligro', pero yo estoy un poco asustado”, se sinceró el escritor. Y completó con que “ese susto tiene que ver con la falta de autocrítica” y consideró que ante este contexto “hay que pensar el rol de la producción audiovisual respecto de lo que pasa”.