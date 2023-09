El presidente de YPF consideró "lamentable" que la oposición aplauda fallo

Foto: Pepe Mateos (archivo).

El presidente de YPF, Pablo González, consideró "lamentable" que la oposición aplaudaen el que determinó que la Argentina deberá pagar un resarcimiento cercano a los US$16.000 millones al fondo Burford Capital por la expropiación y recuperación del Estado de la petrolera, ocurrida en 2012.En diálogo con radio 10,"Voté afirmativamente en el Congreso de la Nación a favor a la expropiación de YPF", aseguró el directivo, quien reafirmó que "volvería a tomar esa decisión".Según González,Tras resaltar que "YPF fue excluida de la sentencia", lo que a su juicio "no es un tema menor porque el fondo venía contra la compañía", aclaró que "el fallo no es definitivo"."Hay dos instancias, una ante la Cámara de apelaciones y otra ante la Corte Suprema de los Estados Unidos", precisó, y añadió que "la jueza tenía que delimitar tres parámetros: fecha, tasa de interés y supuesto daño. Los montos varían en función de esas variables. No obstante, pide que se abra a negociación"." y explicó que "la enorme potencialidad que tiene Argentina como productor de energía, le da racionalidad a esa decisión".Asimismo, aseguró que "YPF siempre cumple con sus contratos, negociamos con empresas internacionales que nos permitieron poner en valor Vaca Muerta, y todo lo que se viene haciendo en materia energética en el país".Para González, "es una discusión que nos interpela sobre el horizonte energético que tiene la Argentina. Hoy estaríamos infinitamente peor sin esa decisión. Nos pone en alerta ante posiciones como la de Milei que dice que quiere privatizar YPF".