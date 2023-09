De Mendiguren pidió que en la campaña se discuta el modelo productivo que necesita el país

Foto: Prensa (archivo).

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, aseguró en Santa Fe que en las próximas elecciones se define “si vamos a continuar por un camino que tiene como eje la valorización productiva o volver a uno que tiene en el centro la valorización financiera”., en un encuentro por el Día de la Industria organizado por la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Unión Industrial de Santa Fe (UISF),Durante su intervención el secretario destacó los números del sector industrial argentino: “Hoy, a pesar de la pandemia, la guerra, y la sequía, la actividad económica está 5% por arriba de 2019. La inversión está 36,3% por arriba del nivel anterior a la pandemia; la tasa de inversión en el primer trimestre de este año es la más alta de los últimos 15 años; la industria, con el modelo anterior cayó el 13,5%; con nosotros ya creció el 12%; no fue casualidad, fueron decisiones políticas en favor de la producción”.De Mendiguren aseguró que en las próximas elecciones se ponen en juego dos modelos económicos y que para mantener este crecimiento industrial es preciso poner el debate productivo en el centro de la discusión electoral., afirmó.Y agregó: “Creemos que de una situación como la que vivimos, hay una sola forma de salir, que es creciendo. Todo lo demás son alquimias”.En ese sentido, Mendiguren destacó las recientes medidas de impulso económico que anunció el ministro Sergio Massa. “¿Qué hicimos después de esa devaluación del 20%? Salir a tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para tratar de mantener el crecimiento y que ese 20% nos afecte lo menos posible"."Ni bien acumulamos un poco de reservas, Sergio Massa anunció la liberación de las SIRAs para las pymes industriales. Llevamos de 12.000 a 19.000 millones los créditos de aportes no reembolsables para que las pymes sigan exportando. Se permitió que el 30% del impuesto al cheque se aplique a cargas patronales. Sacamos las retenciones a las economías regionales. No dijimos ni prometimos, las sacamos”, repasó Mendiguren.También estuvieron presentes el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación, Tomás Canosa; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón; el presidente de Fisfe, Javier Martín; el presidente de UISF, Alejandro Taborda; el ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutierrez; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Miguel Ángel Rodriguez; el senador nacional Dionisio Scarpin; la ministra de Infraestructura, Servicio Público y Hábitat provincial, Silvina Frana; la directora del Banco Argentino de Desarrollo (BICE), María de los Ángeles Sacnun; y el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farias.