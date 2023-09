"Espejarse en el éxito es difícil en una sociedad que nos caga a piñas todos los días"

De Caro: "La idea del esfuerzo no es algo que esté circulando mucho, ni la del trabajo o la paciencia" / Foto: Eva Cabrera.

Otras actividades en el Ficpba

Elsostuvo que "en las autodenominaciones que hace la gente subyace algún efecto colateral no tan deseado" al referirse al actual panorama artístico y la influencia de las redes sociales en el mundo audiovisual al disertar en una charla organizada por el primer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (Ficpba).El director de "Matrimillas" (2022) y "Claudia" (2019) estuvo a cargo de una actividad en el Teatro Argentino de La Plata en el marco de la primera edición del festival de cine bonaerense, donde expresó su"Últimamente, me duele muchísimo cuando veo compartida esaen la que, generalmente compartida por gente que pone en su biografía de Instagram 'Filmmaker', y que no ha filmado nunca nada, curiosamente. Porque lamentablemente, y creo que corresponde a una serie de circunstancias en las que vivimos, la autodenominación -salvo 'millonario' que uno no se puede autodenominar-, todo lo demás es autodenominable", criticó.Para ilustrar ese punto, De Caro citó a uno de sus referentes, el"¿De qué labura? ¿Por qué es poeta? Porque dice que lo es.", completó.En cuanto al caso de Tarantino, aclaró que el aclamado director"Entonces, podríamos decir, y quizá suene un tanto binario y no tenga tanta prensa pero es una convicción que tengo, hay dos opciones muy básicas y en el medio no hay nada: genialidad o estudio, que puede ser más formal o informal pero necesita tiempo, lectura, análisis, revisión y tránsito y quizá sea la opción más cercana que tenemos los que no somos genios", agregó.entre 2002 y 2008, De Caro reflexionó que "en un mundo de hiperconectividad como el que transitamos hoy, con una dieta audiovisual de historias de Instagram, las versiones de trascendencia son muy difíciles y es sordo el desplazamiento de trascendencia que vivimos cotidianamente en relación a las imágenes, porque nos informamos de la existencia de otras personas, enamoramos y vinculamos de esa manera audiovisual"."Entonces no tomar en cuenta cuál es nuestra dieta audiovisual cotidiana de hoy, empieza a ser ingenuo para el lugar que puede convocar a cualquier docente que procure acercarse a compartir inquietudes o plantear un escenario de reflexión audiovisual", señaló.Respecto del, mencionó queEl escenario más preocupante en el que no pueda parar de verlo es en una película.No sé si lo va a entender o si tiene que entenderlo, porque la mayor parte de las horas de nuestra vida no nos vinculamos así con la realidad, el afecto, la angustia o el dolor. Entonces, se vuelve muy difícil el vínculo con el ver, qué busco en una película, con qué postura la veo", lamentó., el exintegrante de la telecomedia de los noventa "Montaña rusa" consideró que "la mayoría de los casos de éxito que nos rodean están sostenidos en una idea sorda de instantaneidad", ya que "siempre los arquetipos contemporáneos tienen al lado de su mito de origen la idea de instantaneidad" porque "la idea del esfuerzo no es algo que esté circulando mucho, ni la del trabajo o la paciencia", lo que "genera una especie de procrastinación ansiosa; la idea de querer todo ya"."Espejarse en el éxito es muy difícil en una sociedad que nos caga a piñas todos los días.Es un detalle, pero es donde empieza el apocalipsis: las nociones decon las que convivimos", concluyó.Más temprano, la actividaddispuso un panel conformado por los, que tuvo una charla debate con estudiantes de cine que discutió la inserción laboral."Hay un contexto, que ya no es tan nuevo, de desembarco de las, y también en algunos casos de producción, que vino a establecerse como un nuevo jugador bastante importante en la industria y en un momento de crisis del Incaa., independientemente que nos den los recursos, para que los proyectos se vean y encuentren su público", evaluó Castro.En el caso de Quevedo, contó que su productora "empezó haciendoy, a lo largo de estos años, fue acoplando su sistema de producción con financiación estatal nacional a también trabajar con producciones internacionales y otros países, con entidades que fortalecieron las posibilidades a la hora de hacer sus películas".