Los Pumas inician su ilusión mundialista frente a Inglaterra

Foto: Lara Sartor (archivo)

Cheika: "Nos preparamos bien" para enfrentar a Inglaterra El entrenador del seleccionado de rugby argentino reconoció que Los Pumas disputarán "un torneo en un nivel más alto" y afirmó que el equipo se preparó "bien para jugar frente a Inglaterra".



"Sabemos que disputaremos un torneo en un nivel más alto, pienso que nos preparamos bien para jugar frente a Inglaterra", destacó el entrenador del equipo argentino en rueda de prensa.



Cheika agregó que "la preparación ha terminado y estamos listos para jugar el Mundial de Francia. Para muchos jugadores es el primer partido con Los Pumas en un Mundial, pero tenemos experiencia con la camiseta ya que antes hemos jugado grandes partidos".



Más adelante, analizó la planificación a cargo de Los Pumas desde marzo de 2022 y dijo: "en mi cabeza tengo una preparación y desde el día que arribé a Argentina con el equipo vi cómo queríamos aumentar el nivel de los sectores de juego. Pienso que estamos bien".



El seleccionado argentino de rugby realizó hoy el reconocimiento del campo de juego del Stade Vélodrome, de la ciudad de Marsella, previo al enfrentamiento de mañana frente a su par de Inglaterra, en su debut en el Mundial de Francia 2023.



Por su parte, el pilar Francisco Goméz Kodela comentó: "todos conocemos el poderío del seleccionado de Inglaterra, cuentan con jugadores de clase mundial en todos los puestos".



"El scrum será la clave del partido y sabemos que los ingleses se sienten cómodos en esa faceta del partido, deberemos estar concentrados y firmes en todos los focos del encuentro", destacó.



Los Pumas debutarán mañana frente a Inglaterra, en un encuentro que se disputará desde la 16 en el Stade Vélodrome, de la ciudad de Marsella.



Posteriormente, jugarán ante su par de Samoa, el 22 de septiembre en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne; más tarde, se medirán contra el debutante Chile, el 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y finalmente con Japón, el 8 de octubre en ese mismo escenario.



El octavo mendocino Juan Martín, quien juega en el club Saracens, de Inglaterra, comentó sobre su debut en Los Pumas en una Copa del mundo: "por mi parte es mi primer Mundial, mi primer partido, disfrutando y siempre acompañado por los jugadores de mayor experiencia", expresó.



"Es positivo que nos toque debutar justo frente a Inglaterra, porque obviamente muchos de nosotros jugamos contra ellos, nos conocemos porque jugamos todos los fines de semana, en el partido de mañana puede pasar cualquier cosa y va a estar muy bueno", finalizó.

Formaciones

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, se medirá este sábado frente a Inglaterra en su debut por el Mundial de Francia 2023, en la que irá por la ilusión de quedar entre los ocho mejores clasificados de la competencia.El encuentro, correspondiente al Grupo D, se llevará a cabo desde las 16 en el Stade Vélodrome, de la ciudad de Marsella, y será dirigido por el árbitro francés Mathieu Raynal.El entrenador australiano Michael Cheika definió una formación que incluirá al hooker y capitán Julián Montoya junto a los pilares Thomas Gallo y Francisco Góméz Kodela, quienes se sumarán a Matías Alemanno y Tomás Lavanini en la segunda línea.La tercera línea contará con las presencias de Pablo Matera, el regreso del suspendido Marcos Kremer y Juan Marín González.Entre los tres cuartos, la pareja de medios la integrarán el medio scrum Gonzalo Bertonou y el medio apertura Santiago Carreras, mientras que los wines serán Mateo Carreras y Emiliano Boffelli.Los centros designados son Santiago Chocobares y Lucio Cinti, y Juan Cruz Mallía será el fullback.Los seis jugadores que debutarán en un Mundial de de rugby serán Thomas Gallo y Mateo Carreras, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Chocobares y Lucio Cinti.El banco de suplentes de Los Pumas estará integrado por Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Rodrigo Brun, Lautaro, Lautaro Bazán Vélez y Matías Moroni.Los seleccionados de Argentina e Inglaterra se midieron en tres oportunidades en Mundiales de Rugby, con todos triunfos de los británicos: 24-18 (1995), 13-9 (2011) y 39-10 (2019).Los Pumas, en noviembre del año anterior, alcanzaron un triunfo histórico ante Inglaterra en Twickenham por 30 a 29, que fue el segundo éxito de su historia en la ciudad de Londres.Los Pumas llegan al encuentro de mañana con una leve ventaja respecto de los británicos, ya que el entrenador Cheika mantiene la base de jugadores confiados en cumplir un buen papel, tras los resonantes triunfos frente a los seleccionados del hemisferio Sur (Australia y Nueva Zelanda) e Inglaterra.El australiano imprimió una mentalidad y un funcionamiento que le permitió al seleccionado argentino alcanzar el sexto lugar del ranking de la Wolrd Rugby este año.Los Pumas buscarán a partir de este sábado mejorar la performance respecto al Mundial de Japón 2019, en el que quedaron eliminados en la fase de grupos.Después del primer compromiso, Argentina jugará ante Samoa, el 22 de septiembre en el Stade Geoffroy Guichard de Saint-Étienne; más tarde, contra el debutante Chile, el 30 en el Stade de la Beaujoire de Nantes, y finalmente con Japón, el 8 de octubre en ese mismo escenario.Para avanzar a los cuartos de final del Mundial de Francia debe quedar entre los dos primeros de su zona.Inglaterra, conducido por el entrenador Steve Borthwick, buscará su recuperación ya que esta temporada logró solo tres triunfos, dos frente a Gales (20-10 y 19-17) y uno ante Italia (31-14). En el resto de sus partidos cayó ante Escocia, (23-29), Francia, (10-53), Irlanda (16- 29 y 10-29) y Fiji (22-30), en el último encuentro disputado en Twickenham antes del Mundial.El seleccionado de la "Rosa" no podrá contar las dos primeras fechas con su capitán Own Farrell y Billy Vunipola, ambos suspendidos, además de los lesionados Anthony Watson y Jack Van Poorvliet.: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Marín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía. Entrenador: Michael Cheika.: Freddie Steward, Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi, Elliot Daly, George Ford, Alex Mitchell, Ellis Genge, Jamie George, Dan Cole, Maro Itoje, Ollie Chessum, Courtney Lawes, Tom Curry y Ben Ear. Entrenador: Steve Borthwick.: Mathieu Raynal (Francia): Stade Vélodrome (Marsella): 16.15: ESPN + y Star+.