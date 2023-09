"Danos Vaca Muerta y pagamos el juicio por YPF y los USD 45.000 millones que fugó JxC"

Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes. https://t.co/lPa6wdwfO3 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 8, 2023

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cruzó este viernes a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al afirmar que si el yacimiento Vaca Muerta correspondiera a su jurisdicción le pagaría al Fondo Monetario Internacional (FMI) "los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes" y abonaría el resarcimiento por la expropiación y recuperación por parte del Estado de la petrolera YPF, ocurrida en 2012., publicó Kicillof en su cuenta de la red social X (ex Twitter) en respuesta a un posteo de Bullrich.El gobernador bonaerense -que fue ministro de Economía cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012- le contestó de esa manera a Bullrich, quien había afirmado en su cuenta de la misma red social que "el kirchnerismo" debe pagar un resarcimiento solicitado este viernes por la jueza Loretta Preska, desde Nueva York."Que la guita la ponga el kirchnerismo. ¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo", escribió Bullrich en su cuenta de X.La jueza Preska determinó este mediodía que la Argentina deberá pagar un resarcimiento por daños económicos a los fondos Burford Capital, una decisión que"El presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos", expresó la portavoz Gabriela Cerruti en su cuenta de X.En marzo, la misma jueza había fallado en contra del país, al determinar que hubo incumplimiento de contrato por parte del Gobierno argentino y sólo quedaba saber el monto de la sentencia de primera instancia, que la magistrada aún no determinó.Burford Capital no fue víctima de ninguna expropiación cuando se oficializó la recompra de las acciones, sino que se trata de un fondo que recompró los derechos de litigio a otros acreedores, entre ellos el grupo Petersen, conformado por empresas argentinas.Fundado en 2009 por el exvicepresidente y director jurídico de Time Warner, Christopher Bogart, el fondo Burford financió el reclamo desde el inicio del litigio, en 2015, y se convirtió en el más duro litigante contra la Argentina.