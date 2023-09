La ONU advirtió sobre las emisiones de CO2: deberían tocar su techo en 2025

Abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles cuyas emisiones no puedan capturarse y aumentar el uso de las energías limpias será "indispensable". Foto: Greenpeace.

Las emisiones de gases de efecto invernadero deben tocar su techo antes del 2025 y caer drásticamente luego si la humanidad quiere limitar el calentamiento global respetando los objetivos del Acuerdo de París, alertó este viernes la Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe, que servirá de base para las conversaciones sobre el clima en la COP28."El mundo no va por buen camino para cumplir los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París", remarcó la ONU en el primer balance mundial sobre los avances en los objetivos del pacto ambiental firmado en Francia en 2015.De acuerdo con el organismo, abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles cuyas emisiones no puedan capturarse y aumentar el uso de las energías limpias será "indispensable" para alcanzar la neutralidad de carbono."Desarrollar las energías renovables y eliminar progresivamente los combustibles fósiles son elementos indispensables para una transición energética justa hacia la neutralidad de carbono", precisó el informe, según replicó la agencia de noticias AFP.Sin embargo, el tiempo corre y "existe una ventana que se está cerrando rápidamente para aumentar las ambiciones y aplicar los compromisos existentes", advirtió la ONU, que detalló que mientras las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos y Europa disminuyen desde hace años, las de China, principal emisor, e India siguen en aumento.El Acuerdo de París, aprobado en 2015 en Francia en reemplazo del Acuerdo de Kyoto y en vigor desde 2016, establece una serie de objetivos, entre ellos, el más ambicioso, limitar el calentamiento global a 2°C y, de ser posible, a 1,5°C.Para lograrlo, se propone que los países alcancen su punto máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) antes de 2025 y luego las reduzcan en un 43% antes de 2030 y un 60% antes de 2035 respecto a los niveles de 2019, para alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, es decir, un equilibrio entre las emisiones y la absorción por parte de los sumideros de GEI, como los bosques.Este documento se publica tres meses antes de la 28 Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático (COP28), que se realizará en Emiratos Árabes Unidos, y el mismo día en que los dirigentes de las principales naciones del G20 comienzan a reunirse en India, con pocas esperanzas de lograr avances ambiciosos en la cuestión climática.Las 194 partes que firmaron el acuerdo deberán tomar una decisión durante la COP28, que se realizará del 29 de noviembre al 12 de diciembre en Dubai, tras el verano boreal más caluroso jamás registrado en la historia, repleto de fenómenos meteorológicos extremos favorecidos por el cambio climático.El informe de la ONU será la base indiscutible de las duras negociaciones de la cumbre sobre el clima, que tendrá como cuestión central el futuro de las energías fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, y que podría ser la mayor de la historia, dado que se prevén 90.000 asistentes.De acuerdo con el reporte, el aumento de la temperatura ya supera en casi 1,2ºC a la de la era preindustrial (1850-1900), que oscilaba en 13,17ºC.La cifra es aún mayor para el grupo de expertos de cambio climático de la Unión Europea, Copernicus, que reportó que en julio pasado la temperatura del planeta había sido superior en unos 1,5°C.En esa línea, la ONU declaró que "es el momento de acelerar rápidamente la acción y el apoyo para lograr avances en esta década crítica"."Aunque la acción continúa, queda mucho más por hacer en todos los frentes", resumió la ONU en el informe.El documento fue redactado por un experto sudafricano y su homólogo estadounidense tras años de consultas con expertos de los países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y observadores de ONGs ambientales.La ONU pidió más esfuerzos económicos, principalmente a los países en desarrollo, la reducción de emisiones y una mayor adaptación al cambio climático.El presidente de la COP28, Sultán Al Jaber, que también está al frente de la compañía petrolera nacional de Emiratos Árabes Unidos, respondió llamando a "triplicar las energías renovables de aquí a 2030, comercializar otras soluciones sin carbono, como el hidrógeno, y desarrollar un sistema energético exento de cualquier combustible fósil sin captura de CO2"."Para mantener el (aumento de) 1,5° a nuestro alcance, debemos actuar con 'ambición y urgencia' para reducir las emisiones en un 43% de aquí a 2030. Por ello, la Presidencia de la COP28 ha presentado un ambicioso programa de acción centrado en acelerar una transición energética justa y bien gestionada que no deje a nadie atrás", añadió.Por su parte, Simon Stiell, secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, declaró: "Insto a los gobiernos a que estudien detenidamente las conclusiones del informe y, en última instancia, comprendan lo que significa para ellos y las ambiciosas medidas que deben adoptar a continuación. Lo mismo cabe decir de las empresas, las comunidades y otras partes interesadas clave".