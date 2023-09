El palista Agustín Vernice se clasificó para los Juegos Olímpicos 2024

Foto Instagram @agustin_vernice

El palista bonaerense Agustín Vernice, octavo en los JJOO de Tokio y máxima figura del seleccionado argentino de velocidad senior,, confirmó este viernes la Federación Internacional de Canotaje luego de una reasignación de plazas según los países que ya las lograron en otras pruebas."Es un placer para nosotros confirmar las plazas de cupos para atletas y embarcaciones calificadas por el Nacional Comité Olímpico de Argentina para la disciplina Canotaje Sprint en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estas asignaciones se han determinado sobre la base de los resultados del ICF de 2023 Campeonato del Mundo de Piragüismo Sprint", expresó el documento de la (FIC).El sábado 26 de agosto, el palista bonaerense, de 28 años y representante del club Estudiantes de Olavarría,(del primero al noveno puesto), que ganó el portugués Fernando Pimenta -campeón mundial 2021 y bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021- con un registro de 3m27s/712/100, y no obtuvo una de las seis plazas que brindó la final A (del primero al noveno puesto) en la prueba K1 1000 metros del Mundial de Duisburgo, Alemania.El argentino,, compitió, además de con Pimenta, con el español Francisco Cubelos, el belga Artuur Peters, el alemán Jakob Thordsen, el húngaro Adam Varga, el australiano Thomas Green (séptimo en Japón 2021), el sueco Martin Nathell y el checo Josef Dostal (quinto en los Juegos Olímpicos 2021 y subcampeón mundial 2019).Vernice, oriundo de Olavarría, disputó su cuarta final A en K1 1000 metros en Mundiales senior luego de las de Halifax, Canadá (2002); en la que terminó séptimo; .Szeged, Hungría, 2019 (noveno) y Racice, República Checa 2017 (séptimo)."Estoy muy contento. Estaba esperando la confirmación de la plaza. Ahora que llegó estoy más relajado y muy contento, por supuesto. No es poca cosa clasificarme a mi segundo juego olímpico porque siempre soñé con estar en uno", expresó Vernice en diálogo con Télam., con un registro de 3m. 28s. 503/1000, en el Canal Sea Forest de la capital japonesa, mientras que Kopasz ganó la medalla de oro con nuevo récord olímpico: 3m. 20s. 643/1000."Es un orgullo competir en un segundo juego olímpico. Miro hacia atrás y veo con mucho orgullo y felicidad lo que hice. Cumplí con uno de los objetivos. Ahora hay que trabajar duro y competir. Ahora hay que mirar hacia adelante para no solamente participar sino competir de la mejor manera", puntualizó., Polonia, en K1 1000 metros con un tiempo de 3m47s04/100, y, además. logró el cuarto puesto en K1 500 metros con un tiempo de 1m42s78/100 y se ubicó después del dinamarqués Rene Holten Poulsen (1m42s/75; el portugués Pimenta (1m41/87) y el checo Dostal, que venció con 1m41s55/100.Vernice, ganador de dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019: en K1 1000 y en K2 1000, junto a Manuel Lascano,en Pitesti (Rumania) en K1 1000 (2017)."La preparación para los Juegos Panamericanos de Chile no cambia. Es independiente de los Juegos Olímpicos. Es uno de los eventos más importantes que tenemos en el calendario. El foco lo tengo puesto en eso y obtener buenos resultados ahí", explicó."Estamos muy contentos por lo que representa poder participar de un Juego Olímpico, para Agustín y para la Federación", destacó, en diálogo con Télam, Hugo Cabral, titular de la Federación Argentina de Canoas(FAC), quien, además, confirmó que el misionero Emilio Atamanuk también se clasificó en paracanotaje en la prueba Vl3 200 metros.