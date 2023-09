Argentina y el "Sur Global" piden diálogo a la UE por su norma contra la deforestación

Los firmantes de la nota buscan ser consultados en el proceso de evaluación de riesgo / Foto: Archivo

El Ministerio de Relaciones Exteriores que encabeza Santiago Cafiero instruyó al embajador argentino ante la, Atilio Berardi, para que Argentina acompañe la nota suscripta por 14 países del, en la que se insta a Bruselas a entablar "una cooperación eficaz y un diálogo significativo" luego de que en junio de 2023 adoptara el", al que califican como "distorsivo".Según se conoció este viernes, else suma así al reclamo de diálogo de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Malasia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, República Dominicana y Tailandia."La norma europea es controvertida no sólo por la inclusión unilateral de los productos que involucra (que hasta el momento son siete: aceite de palma, soja, ganado bovino, café, cacao, madera y caucho), sino también porque la ley prevé un 'Sistema de Clasificación' por el cual los países o sus regiones van a ser categorizadas, de acuerdo con su nivel de riesgo ('alto', 'estándar' o 'bajo') de deforestación", señaló la Cancillería argentina.Según sostienen Argentina y los países firmantes, durante el tratamiento de la normativa la UE no instrumentó el pedido de diálogo sustantivo solicitado por los países productores, mientras que la Comisión avanza unilateralmente en la clasificación para la determinación de los niveles de riesgo.Esta legislación representaría un "nuevo obstáculo para el acceso de productos agroalimentarios provenientes de países que no subsidian la producción agrícola ganadera a uno de los mercados tradicionalmente más subsidiados".La presentación efectuada a la UE "manifiesta la intención de los países productores por cumplir con los objetivos de protección ambiental y desarrollo sostenible acordados internacionalmente, incluida la lucha contra la deforestación, evitando causar problemas innecesarios en la producción y el comercio internacional de los productos incluidos en la normativa europea".