Claudia Masin: "La poesía resiste al lenguaje del odio y de la crueldad"

El festival de poesía cierra la feria editora y librera más importante de la provincia de Chaco / Foto: Pablo Caprarulo.

El gobernador Jorge Capitanich participó de la apertura de la feria / Foto: Pablo Caprarulo.

En el festival participarán poetas consagrados y nuevas voces del litoral argentino / Foto: Pablo Caprarulo.

Bajo la convicción de que la poesía es Resistencia, se realizará este sábado la cuarta edición del Festival de Poesía de la Feria del Libro del Chaco, con una, bajo la curaduría de la escritora chaqueña Claudia Masin.El encuentro se levará a cabo desde las 19 y hasta las 22 en el Domo del Centenario, ubicado en avenida Los Inmigrantes 1100 de la ciudad de Resistencia, preanunciandoEn elcomo Alicia Genovese, la estadounidense Robin Myers o los chaqueños María Bakún, Daiana Vázquez, María Elena Romero, Mario Caparra, Ángelo Vara Dadone, Fabián Yausaz, Evelin Bochle, Estefanía Ceballos, Lara Schaefer y Franco Rivero.Masin dijo a Télam que los criterios para la selección de los las y los poetas del festival tuvieron que ver con ", y también de cruces generacionales”.La autora de “Lo intacto” aseguró que un punto fundamental de la curaduría fue "", un criterio que, dijo, "se repite año a año”.Masin destacó asimismo la vitalidad de la poética del NEA al afirmar que “, y además hay mucho movimiento, mucho dinamismo”.Otra característica de la grilla será la calidad de la obra poética elegida, que atraviesa desde autoras emergentes como María Elena Romero y Diana Vázquez, hasta consagrados como Mario Caparra y Franco Rivero.” es la consigna de esta edición, "en un claro juego poético con el nombre de la capital chaqueña", donde se realiza el festival, y con "", aseguró Masin."Es importante crear estos espacios de encuentro y resistencia frente a un discurso predominante que propone un modo de estar en el mundo, una mirada del mundo que vea al otro como competencia, amenaza, e incluso alguien a exterminar", explicó.Para Masin, “el discurso de la, incluso al reconocimiento de la vida como algo sagrado donde hay contemplación y escucha de los otros”.El Festival de Poesía, aseguró, será “, que trata de imponerse enfundamentales para la supervivencia de las personas y propone que el mercado se ocupe de ellas, algo que no ha sucedido en la historia de la humanidad y no va a suceder".Por su parte, el poeta Mario Caparra, voz chaqueña consagrada del festival, aseveró: "Ya el hecho de reservarse un tiempo en medio de la vorágine, de la crueldad de los días, un tiempo para mirarse y para mirarnos,. Pocas cosas tan políticas como compartir la ternura”.Este encuentro poético es una vidriera importante para las y los poetas chaqueños:con el premio de Poesía Alfredo Veiravé 2023 por su obra “Un cementerio chino”.En esta ediciónen su discurso de apertura de la Feria del Libro de Chaco, quien leerá fragmentos de su libro "Guasca".A la ronda de mañana a las 19 en el Espacio Magenta, Caparra llevará poemas nuevos que, según explicó, ", proyecto que se emparenta con el que realizó "hace 20 años, desde letras de tango, con la memoria de su padre"Y agregó: "Me permite,. Y en especial, una alegría y un honor leer al lado de Alicia Genovese que, además de una escritora brillante, es una de las personas con las que me formé".que ofrecen títulos a mitad de precio, además de disfrutar de la agenda de espectáculos artísticos, presentaciones, talleres y rondas de lecturas, que comienzan a las 9 y concluyen a las 22.La Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2023 finalizará el domingo próximo, conen el escenario Azul del Domo del Centenario.