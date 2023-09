Mitos y verdades sobre la prevención del suicidio adolescente

El sucidio es la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años / Foto: Archivo.

El documento exhorta a prestar atención a las señales que podrían estar advirtiendo sobre los riesgos de suicidio / Foto: Archivo.

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

El suicidio adolescente ocurre más frecuentemente entre varones que entre mujeres / Foto: Archivo.

El suicidio es un fenómeno multicausal en el que interactúan factores de orden individual, familiar, comunitario, social y político / Foto: Archivo.

Afirmaciones como "quien amenaza con que se va a matar no lo hace", "el que se suicida está atravesando una depresión", "hablar de suicidio incrementa el riesgo" o "los niños no se suicidan"en vísperas de día mundial para la prevención de este fenómeno, la"Es imperioso que el equipo de salud trabaje con la familia y con el entorno del paciente sobre estas afirmaciones falaces para", dijo el prosecretario del Comité de Adolescencia de la SAP, Fabio Bastide.La persistencia de estas creencias erróneas "" y en particular aquellas falsas creencias que desalientan la conversación sobre el tema son muy nocivas porque "hablar del suicidio es un primer paso para prevenirlo", añadió.El documento exhorta a madres, padres, educadores y otros referentes adultos "a prestar atención a aquellas señales que podrían estar advirtiendo sobre los riesgos de su ocurrencia", tales comoo ambos, aislamiento y retracción continua y desconexión del grupo de pares.La presencia de alguno o varios de estos signos "deben despertar la sospecha y motivar la consulta con el especialista" en salud mental, sostuvo la SAP.El suicidio es la segunda causa de muerte adolescente (18,6%) después de los accidentes (23,8%) según el informe "Mortalidad de 0 a 19 años" publicado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) en 2021 con datos de 2019 que destaca que "".Además, explica que es en esa franja etaria que este comportamiento tiene su mayor incidencia siendo'Suicidio, hablarlo es prevenirlo' se llama el documento elaborado por los Comités de Estudios Permanentes del Adolescente y de Salud Mental y Familia de la SAP, que establece que el suicidio es un; y que, como comportamiento abarca no sólo "la consumación del acto (con o sin éxito)", sino también "la ideación suicida, la elaboración de un plan y la obtención de los medios para hacerlo"."Cuando nos enfrentamos a un suicidio consumado o a un intento de suicidio, encontramos que los distintosno haber estado atentos a las señales de alerta", afirmó la Secretaria del Comité Nacional de Adolescencia de la SAP y médica pediatra Nora Poggione."Hablar del tema no activa la idea del suicidio, sino todo lo contrario. Que los jóvenes puedan expresar libremente sus sentimientos es una forma de comenzar a resolver el problema.", sostuvo, por su parte, el secretario del Comité de Familia y Salud Mental de la SAP, Hugo Gauto.Particularmente el documento promueve que el equipo de salud genere un ambiente propicio para que, en un lenguaje sencillo y claro, con respeto y explicitando confidencialidad, realice preguntas directas al paciente como por ejemplo si ha pensado alguna vez en hacerse daño, con qué frecuencia, si se trata de pensamientos suicidas o si pensó en cómo llevarlo a cabo., pero ese avance es importantísimo", consignó el prosecretario del Comité de Familia y Salud Mental de la SAP y psiquiatra infanto-juvenil, Juan Pablo Mouesca.El informe consigna además que, que "los intentos de suicidios son más frecuentes en mujeres que en varones en relación 4 a 1", aunque "los varones son más efectivos en su letalidad"."Al analizar la evolución de la tasa de suicidios en población adolescente, se constata en los últimos años un crecimiento relativo de la mortalidad por suicidios debido a la disminución de accidentes y muertes en la vía pública, probablemente relacionada con el aislamiento social durante la pandemia, aunque", dijo Bastide.Entre los factores que podrían predisponer a una conducta suicida, la SAP mencionó, escasa o pobre comunicación entre los integrantes de la familia, frecuentes cambios de domicilio, autoritarismo y pérdida de la autoridad entre los progenitores o desautorizaciones mutuas persistentes entre ambos.También dificultades para demostrar afecto, identificación e idealización de figuras o íconos adolescentes que han cometido suicidio o que se hayan muerto, y hacinamiento con convivencia en espacios pequeños que afectan a la intimidad de los miembros de la familia.Comose enumeran un divorcio-separación de los padres, muerte de seres queridos, duelo prolongado o patológico, problemas escolares graves de conducta o dificultades de aprendizaje, bullying y discriminación de cualquier tipo.Otroso trastornos severos de la personalidad o del estado de ánimo de alguno de los progenitores o convivientes. En estos casos, la falta de cuidado, la transmisión de desesperanza, el pesimismo y la falta de motivación pueden desencadenar conductas suicidas."También se encontró una mayor frecuencia de acontecimientos suicidas en aquellos niños, niñas y adolescentes expuestos a mudanzas, partidas de algún miembro de la familia,, como la jubilación o enfermedad de unos de sus miembros", agregó Mouesca.En contrapartida, los especialistas destacaron que existen "factores protectores", como que estén satisfechas las necesidades básicas del grupo familiar, la buena comunicación entre sus miembros, con intercambio de sentimientos y afectos, religiosidad y/o espiritualidad, realización personal, capacidad para aceptar la realidad,