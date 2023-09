Bariloche, en lo más alto del PreViaje 5 y con “récord histórico de vuelos"

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

Foto: Alejandra Bartoliche

El ministro de Turismo y Deporte de Río Negro, Diego Cannestraci, destacó en Télam Radio el resultado delque ubicó aen lo más alto de los destinos elegidos para visitar entre el 29 del corriente y el 17 de octubre, dijo que por efectos de las nevadas se extenderá la temporada invernal y trazó una “alentadora” perspectiva para la primavera y el verano.“Nuevamente Bariloche con buenos números en PreViaje, con un porcentaje muy similar a Puerto Iguazú en cuanto a demanda, pero primero de todos modos, y también una muy buena performance de la provincia, si bien las otras regiones de nuestra provincia todavía no están en su pico de demanda porque no es verano”, expresó Cannestraci en Télam Radio.Cannestraci expresó que están “muy contentos” en la gestión provincial porque el emergente del PreViaje 5 se condice “con lo que sucedió durante todo el invierno en la”.Agregó sobre los vuelos que en esos dos meses resultaron en el orden de los mil por mes y acotó que también es para mencionar“Han sido números históricamente muy buenos para la región”, enfatizó.En otro orden, Cannestraci señaló que están desarrollando “actividades que tienen que ver con la previa de la temporada de verano y con otras más de índole técnicas y culturales, como es la, organizada por el Ministerio de Turismo de la Nación en el CCK”.“Este fin de semana tendremos cocineros de nuestra región para llevar adelante la experiencia y representar al turismo no solo de los viajes, sino también de las experiencias gastronómicas”, amplió.Comentó la participación de Río Negro, como parte del, en laque se desarrollará del 30 del corriente al 3 de octubre en el predio ferial de Palermo.Sobre la temporada estival, proyectó un escenarioy añadió que “ya para los meses de noviembre y diciembre, con buenos números de reserva, con expectativas de verano bastante altas”., apuntó.