La ONU llamó a reducir las emisiones de efecto invernadero antes de que sea tarde

🌍 Sólo tenemos un camino para seguir haciendo de nuestro planeta un lugar habitable:



↘ reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 43% para 2030.



✊ Podemos lograrlo con más #AcciónClimática.

Las metas climáticas podrían volverse imposibles de alcanzar a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero alcancen su techo antes de 2025 y luego caigan drásticamente, alertó este viernes un informe de laque servirá de base para las conversaciones sobre el clima en laEl urgente llamado de atención servirá de base para las conversaciones sobre el clima en la, informó la agencia de noticias AFP.Las emisiones ya alcanzaron su máximo en naciones desarrolladas y algunos países en desarrollo, pero siguen aumentando en muchas de las mayores economías mundiales, según el primer balance mundial de la ONU sobre los avances en los objetivos delEl mundo necesita esforzarse "mucho más, ahora, en todos los frentes", para frenar la crisis climática y "no va por buen camino para cumplir los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París", entre ellos limitar el calentamiento global a 1,5º C, subrayó el informe.Por otra parte, este primer balance mundial reiteró que se debe abandonar progresivamente el uso de combustibles fósiles cuyas emisiones no puedan capturarse, por lo que aumentar el uso de las energías limpias será "indispensable" para alcanzar la neutralidad de carbono., señaló el documento de la ONU.