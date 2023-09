Massa define con su gabinete la eliminación del Impuesto a las Ganancias

Foto: Mecon

El ministro de Economía, Sergio Massa, solicitó a sus colaboradores que la eliminación del pago del Impuesto a las Ganancias alcance a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, quedando limitado a un mínimo porcentaje de quienes tributan por cuarta categoría.Esta precisión fue encomendada concretamente al director de Aduanas,, que participa de la reunión de gabinete económico que se lleva a cabo en el Palacio de Hacienda, informaron fuentes oficiales, anticipó el ministro.Hace menos de un mes, el Gobierno oficializó el tercer aumento en el año del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría en $ 700.875 brutos mensuales y el incremento de las escalas del gravamen en un 35%, medidas que en conjunto representan un alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores, a través de dos decretos, 414/2023 y 415/2023El decreto 414 incrementó el piso de Ganancias a $ 700.875 brutos mensuales para trabajadores en relación de dependencia a partir del 1 de agosto último, y estableció que cuando el haber bruto supere el nuevo mínimo no imponible, pero no exceda los $ 808.341 mensuales, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente.El decreto 415 encomendó a la AFIP aumentar en un 35% los importes de la escala progresiva de Ganancias, y precisó que la medida abarca todo el período fiscal 2023.Fue la tercera vez en el año que el Ministerio de Economía aumentó el mínimo no imponible, ya que en enero dejaron de pagar las remuneraciones brutas mensuales que no superaban los $ 404.062; en mayo se subió a $ 506.230 y el mes pasado volvió a incrementarse hasta los $ 700.875.