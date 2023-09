Rusia inicia elecciones en territorios ocupados de Ucrania, que pidió sanciones

Rusia realiza elecciones en territorios ocupados de Ucrania. / Foto: AFP.

Rusia iniciabaque ocupa desde la invasión y en la anexada península de Crimea, en un intento por reforzar su control sobre territorios que aún no controla por completo, en medio de denuncias de Ucrania y críticas de potencias occidentales.Las votaciones se desarrollarán hasta el domingo en las cuatro provincias que Rusia se hizo en septiembre de 2022, Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, y Jerson y Zaporiyia , donde está la central nuclear más grande de Europa, y en Crimea, anexada en 2014."Las pseudoelecciones de Rusia en los territorios temporalmente ocupados no tienen ningún valor", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en el queUcrania pidió que los altos cargo rusos que organizaron las votaciones sean juzgados y sancionados."Las personas relacionadas con estas pseudoelecciones, entre ellas los dirigentes de la Federación de Rusia, los representantes de las administraciones de ocupación y las estructuras electorales deben ser llevados ante la justicia", denunció la cancillería ucraniana, que consideró que "no son más que un evidente acto de propaganda", según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, informó la agencia de noticias AFP.Días atrás, el Consejo de Europa, el principal organismo de derechos humanos del continente, había manifestado que la elección “constituye una violación flagrante del derecho internacional, que Rusia sigue ignorando”.La inmensa mayoría de la comunidad internacional no reconoce las anexiones de territorios ucranianos. Actualmente, Rusia mantiene una ocupación de casi el 20% del territorio ucraniano, incluyendo la península de Crimea, casi la totalidad de Lugansk y una parte de Donetsk, en el este, y zonas de Zaporiyia y Jerson, en el sur., que a su vez nombrarán a los gobernadores regionales, y en las provincias de Donetsk y Lugansk miles de candidatos también compiten por escaños en decenas de consejos locales.En las provincias ocupadas, la votación anticipada comenzó la semana pasada cuando los funcionarios electorales fueron de puerta en puerta o instalaron colegios electorales improvisados ​​en lugares públicos para atraer a los transeúntes, refirieron portales noticiosos locales.El principal contendiente en las elecciones es Rusia Unida, el partido leal a Putin que domina la política rusa, aunque otros partidos, como el Partido Comunista y el nacionalista Partido Liberal Democrático, también están en las boletas.Para algunos residentes de las provincias de Donetsk y Lugansk, que están en manos de separatistas prorrusos desde 2014, no hay nada inusual en la votación, pero, donde residentes y activistas ucranianos dicen que trabajadores electorales hacen visitas a domicilios acompañados por soldados armados y afirman saber poco de los candidatos.En la parte ocupada de Zaporiyia, donde se concentran los esfuerzos de la contraofensiva ucraniana, las autoridades instaladas en Moscú declararon feriado para la votación de este viernes.en la votación anticipada, según el Eastern Human Rights Group, un grupo de derechos humanos ucraniano que supervisa la elección en los territorios ocupados.Pueden votar quienes obtuvieron ciudadanía rusa como quienes todavía tienen pasaporte ucraniano. Quienes se niegan a votar son detenidos durante tres o cuatro horas, afirmó el grupo de derechos humanos, que reportó al menos 104 casos de ucranianos detenidos.