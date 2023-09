Katopodis: "No es necesario pedirle sacrificios a la gente"

Foto: Osvaldo Fanton

"Estamos construyendo jardines, escuelas, universidades y plantas de agua en toda la Argentina"

Foto: Maximiliano Luna

Victoria Tolosa Paz: "Sergio Massa está parado fuerte en la cancha y tomando decisiones"

El ministro de Obras Públicas,, afirmó que "no es necesario pedirle más sacrificios ni sacarle los derechos a la gente" para que la Argentina crezca, en contraposición con las propuestas que exhiben la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, y el aspirante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y consideró que el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "tiene claro" lo que se debe hacer para lograr "estabilidad salarial".. No hay que sacar derechos. Por el contrario, el camino es como lo propone (Sergio) Massa. Tenemos que tener salarios más justos", señaló este viernes Katopodis en declaraciones a Radio 10.En ese marco, el funcionario pidió "que además no resolverán los problemas", y que se basan en "la frustración y el desánimo" que sienten muchos ciudadanos y ciudadanas."Después de las PASO, vimos cómo la gente habló. Nos mostró su enojo y a. Tenemos que pensar cómo nos vamos a encaminar. Y lo estamos haciendo. Estamos construyendo jardines, escuelas, universidades y plantas de agua en toda la Argentina", enumeró el funcionario.Katopodis alertó además que "todo esto se va a parar si gana el ajuste", tras destacar que la actual gestión de gobierno ejecutó "más de cuatro mil obras" y "aún faltan porque siguen habiendo necesidades"."Queremos también, mientras que ellos quieren menos conquistas. Hay dos formas distintas de país que se pondrán en juego en las elecciones de octubre", resumió Katopodis en la entrevista que brindó la mañana de este viernes.La ministra de Desarrollo Social y candidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires (UxP), Victoria Tolosa Paz, sostuvo este viernes que Massa "esta parado fuerte en la cancha y tomando decisiones" y vaticinó que la coalición tendrá "un crecimiento" de su caudal de votos en las elecciones del 22 de octubre "porque la mayoría" de los argentinos "sabe qué es lo que está enfrente" del espacio oficialista.. Hasta las PASO, tenía que ir a Estados Unidos a negociar con el FMI y que resolver la cuestión de la sequía. También tuvo que hacerse cargo de la devaluación. Pero a partir de ahí, diría en esta última semana, ya está parado fuerte en la cancha y tomando decisiones", señaló Tolosa Paz en declaraciones a la radio FutuRöck.Así se refirió a las distintas medidas que lanzó el ministro como el monotributo productivo y Plan Empleo Pyme, iniciativas destinadas a favorecer la registración de los trabajadores."Se trata de una batería de medidas que buscan mostrar lo que sentimos. Estamos pagando las consecuencias de pésimas administraciones.", remarcó la titular de la cartera de Desarrollo Social.En tanto, Tolosa Paz consideró que Massa ", porque tras los resultados de las PASO, la gran mayoría de los argentinos sabe qué es lo que está enfrente"."Lo que tenemos enfrente es Patricia Bullrich (candidata de Juntos por el Cambio) y Javier Milei (postulante de La Libertad Avanza). Estoy convencida de que la gran mayoría no quiere esas propuestas, así que el resultado de octubre va a ser de un crecimiento muy importante", consideró.En relación a la visita que Massa llevará a cabo en Tucumán, Tolosa Paz afirmó que los principales referentes de UxP "estarán trabajando fuerte" en esa provincia y "en todos los rincones de la Argentina", de cara a las elecciones de octubre., adelantó Tolosa Paz.