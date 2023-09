Massa afirmó que JxC quedó "desperfilado" y advirtió que "Macri es Milei"

Sergio Massa en la entrevista en el programa Desiguales, emitido por la TV Pública / Captura de video.

Massa se reúne con su gabinete por la eliminación del Impuesto a las Ganancias El ministro de Economía, Sergio Massa, anticipó que este viernes se reunirá con el equipo económico para poder determinar si es posible eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores.



"Cuando termine esa reunión tendremos los escenarios posibles para saber si es posible, pero el 11 de diciembre mando un proyecto para eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores", dijo el ministro.



En una entrevista en el Canal 7, Massa señaló que "mañana (por el viernes) vamos a trabajar muy fuerte con el equipo, a partir de las 11 y cuando termine esa reunión tendremos los escenarios posibles, pero el 11 de diciembre mando un proyecto para eliminar el impuesto a las Ganancias para los trabajadores".



El jefe del Palacio de Hacienda sostuvo que "el Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre juega a imponer su receta" y dijo que "hay que sentarse a rediscutir con firmeza las condiciones del acuerdo".



El ministro anticipó que se van a continuar "tomando medidas para tratar de compensar el daño que hizo la devaluación que exigió el FMI".



"Mirá el daño que nos hizo en la economía la devaluación y vamos a tomar medidas porque queremos mejorar la redistribución del ingreso", expresó Massa.



El responsable de la cartera económica puntualizó que "la Argentina está viviendo la peor sequía de su historia. Pensá el esfuerzo que está haciendo el gobierno cuando la sequía te dejó con un 23% menos de ingresos en divisas por la caída de tus exportaciones. Pensá ese esfuerzo en términos de los productores que vinieron a pedir aportes no reintegrables, para paliar la situación que dejó la sequía".



En ese sentido, el ministro de Economía ratificó que la Argentina va a cumplir con el compromiso de alcanzar un déficit fiscal del 1,9% del PBI, tal como está planteado en el acuerdo con el FMI.



Massa exhortó a corregir los términos de intercambio y dijo que "nuestro objetivo central es aumentar las exportaciones más de lo que importamos porque la moneda se deprecia porque vendemos menos de lo que compramos".



En función de las próximas medidas económicas, el ministro de Economía adelantó que "el jueves largamos el monotributo productivo para poder blanquear a todos aquellos que se encuentran en el circuito informal y que en adelante puedan contar con una obra social y aportes previsional y puedan ser sujeto de créditos".



Massa subrayó que "la economía informal tiene que ver con el peso que tiene el Estado en el mercado laboral".



El ministro aseguró que "agosto fue el peor mes para la economía de los últimos 25 años y vamos a seguir tomando medidas para compensar el daño que hizo la devaluación que nos impuso el FMI".



Finalmente, Massa admitió errores de gestión y remarcó que "financiamos el ATP y el IFE, durante la pandemia, con emisión monetaria y eso generó inflación y hoy la gente lo paga con inflación y tenemos que pedir disculpas".

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, señaló que la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio (JxC), "quedó muy desperfilada" luego de las PASO y "los demolió la pelea interna" entre los precandidatos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta."Mucha gente que votó a Horacio mira de manera más atractiva nuestra propuesta de defender la universidad pública, un sistema de educación público, un modelo de inclusión, las policías locales", indicó Massa en una entrevista para TV Pública.Además, destacó que ""Tenemos que ponernos en la cabeza que el 11 de diciembre tenemos que construir un gobierno de unidad nacional. Eso es federal", subrayó.Asimismo, advirtió que la elección se definirá con "alargue", en referencia al balotaje que tendría lugar en noviembre, después de las elecciones de octubre."Va a haber alargue, más que penales", vaticinó Massa, en términos futboleros, durante una entrevista que brindó después del partido entre Argentina y Ecuador por las eliminatorias para el Mundial 2016.Consultado por el resultado de las PASO, Massa evaluó que "en las provincias donde había competencia hubo más compromiso con la disputa que representa la primaria, y en los municipios donde había competencia mucho más todavía".En cambio, contrapuso, "en las provincias del norte, que juegan por los porotos en la elección legislativa, la tomaron con más tranquilidad", lo que explicaría, dijo, el buen desempeño en esa región del candidato de La Libertad Avanza, (LLA), Javier Milei.Massa indicó que, en sus charlas con los gobernadores del norte después de las PASO, les dijo que los "entendía" pero a la vez les pidió "ponerse las pilas" para las elecciones del 22 de octubre.Massa encabezará desde este viernes en Tucumán una serie de actividades de dos días con los gobernadores del PJ, en una suerte de relanzamiento de la campaña de UxP.Sobre la oposición, evaluó queAl respecto, contó que este jueves mantuvo una reunión de campaña con dirigentes de UxP como Máximo Kirchner, Eduardo 'Wado' De Pedro y Malena Galmarini, entre otros, y sostuvo que todos coincidieron en "no mirar más arriba"."No hay nadie, somos nosotros, o nos hacemos cargo de lo que viene o no nos quejemos. No sólo nos hacemos cargo sino que además vamos a ganar las elecciones y gobernar Argentina en la etapa nueva, con nueva gente y nuevos diseños, porque necesitamos políticas más asociadas al siglo XXI".Vaticinó un posible balotaje con Milei, al afirmar queen referencia al candidato libertario y a Bullrich, respectivamente.Por otro lado, consideró que no deben "dejarse pasar" expresiones discriminatorias como las de Milei, quien trató de "mogólico" a un economista en un video que se conoció en los últimos días., y se mostró molesto de que "nadie diga nada"."Hoy hablé con uno de los integrantes de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)",dijo e insistió: