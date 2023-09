Trabajadores piden "no retroceder 30 años" con las posibles medidas de Milei

Trabajadores de empresas privatizadas realizaron un encuentro para alertar sobre volver a los '90 VER VIDEO

Trabajadores de las empresas de servicios públicos privatizadas en los años '90 como Segba, Correo y Agua y Energía, realizaron este jueves una jornada para exponer sobre los riesgos de volver a concesionar las firmas estatales, bajo la consigna "No retrocedamos 30 años" y alertaron sobre una "desocupación masiva" si se aplican las medidas que propone el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.(Empresa Nacional de Correos y Telégrafos) e integrante de la coordinadora nacional de empresas privatizadas,relató a Télam que en el encuentro "sey dijimos queque fue la triste época de las privatizaciones del neoliberalismo".Barba recordó que por la privatización "muchos compañeros perdieron su trabajo con los famosos ry a raíz de eso no pudieron tener una reinserción laboral y muchos tampoco se han podido jubilar".Y agregó que incluso "hay empresas privadas que deberían pasar a manos del Estado porque no pagan los cánones que tienen que pagar y se llevan la plata al exterior"., insistió el exempleado del Correo y afirmó que "no hay ningún país en el mundo donde por ejemplo el correo sea completamente privado, todos los países del mundo tienen un correo estatal".Por su parteexplicó a esta agencia que el reclamo que lleva adelante la Coordinadora nacional de Empresas Privatizadas tiene los"y cuentan con las firmas de diputados de Unión por la Patria y Frente de Izquierda ypara que hagan el análisis técnico".Durante el encuentro el diputado afirmó que en el contexto actual "son las empresas públicas las que tienen que aparecer ahí cuando el mercado deja en la calle a millones" y advirtió que "el principal candidato de la oposición que es Javier Milei hace un planteo de privatizaciones de todas las empresas públicas que lo único que puede generar es un proceso de desocupación masiva"."Milei habla permanentemente de la necesidad de abaratar el costo que tiene el despido de terminar con el régimen de indemnizaciones o imitar el sistema de seguros de desempleo que tiene la construcción.enfatizó Marino.Finalmente destacó "el valor de la lucha que llevan adelante" a los representantes de empresas presentes por que implica "poner en primer plano la necesidad del desarrollo de estas empresas públicas como por ejemplo la necesidad de una empresa nacional de alimentos que garantice el acceso a precios populares de los alimentos a nuestra población".La actividad comenzó pasadas las 17 en la sede de la Asociación del Personal Superior de las Empresas de Energía (Apsee), ubicada en San José 225 de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación de los diputados nacionales Juan Marino, María Rosa Martínez, Juan Carlos Alderete y Gastón Harispe junto a los representantes de Agua y Energía de las sedes de Paraná y San Nicolás."Las y los trabajadores damnificados por las privatizaciones y el desguace del estado en la década de los ´90" alertaron del "peligro que en la argentina vuelvan a imponerse las políticas neoliberales de saqueo y entrega de la Soberanía Nacional que el país ya padeció hace 30 años. La entrega de los recursos naturales, las privatizaciones y el neoliberalismo nunca darán respuestas a los reclamos y a las demandas del pueblo", se indicó en un comunicado.En ese sentido, se recordó que losLos damnificados por las privatizaciones llevadas a cabo durante el Gobierno de Carlos Menem reclaman el cumplimiento del Programa de Propiedad Participada enunciado en la Ley de Reforma del estado a través de la sanción de las leyes de reparación que actualmente se encuentran en el Congreso Nacional.