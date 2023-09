Cierra en el CCK la "kiki session": arte performático popularizado por Madonna en los 90

Madonna popularizó la cultura del voguing, que en ese momento sólo se conocía en balls afroamericanos y latinos de Harlem / Foto: Prensa.

🕺 ¡Vení a bailar al último encuentro de la Escuela de Ballroom!



💅 Ya llega la Kiki Session, una competencia cuya fantasía será "A bancar los trapos".



📍 Viernes 8 de septiembre, 17 a 20 h. La Cúpula.



Más info en https://t.co/QKyQF9PVtb

Clases de ball en el CCK

Este viernes a las 17 en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el cierre de Escuela Ballroom con la mini ball "A bancar los trapos", coordinada por las Casas Traviarca, Exilia, Wicca, Glorieta y 007, luego de haber realizado a lo largo del año una serie de clases orientadas a aprender los detalles de esta manifestación artística, que ya esSiempre de forma subterránea, el, unpero fue enEn los ', Madonna popularizó la, que en ese momento, principalmente en, y desde sus inicios fue, a la vez, un espacio de resistencia y de celebración al ser un lugar en el que se les da visibilidad a sexualidades disidentes, marronas y a otras identidades que fueron históricamente marginadas.En todo ball y en toda kiki ball hay unapara recorrer a la manera de un desfile de moda y un jurado que evalúa a los participantes, que deben estar vestidos de acuerdo al tema elegido y cumplir con los requisitos de las categorías que se hayan establecido.Elarranca como un: los participantes compiten voluntariamente y van siendo eliminados hasta consagrar al ganador de cada categoría.Para pasar de fase hay que recibir un 10 unánime por parte del jurado, mientras que con un solo "chop" la eliminación en esa categoría es directa, aunque se puede participar en otra.Mientras en un ball la competencia es entre casas en una kiki la participación es voluntaria y abierta a gays, lesbianas travestis, varones y mujeres trans y no binaries.Ese será el caso de, que tendráLa primera será, orientada a aquellasLa segunda será, a partir de las siglas de "open to all", en inglés-, en la que podrán lucirse todas aquellas personas con diversidad de estilos y géneros que ya tengan experiencia en ballroom.A lo largo del año, desde el área de Artes Performáticas del CCK, plantearonen las que diferentes integrantes de casas porteñas enseñaron algunas de las categorías más representativas de la movida ball. Así, en abril se ofreció un(cara, cuerpo y pose), enotra sobre(pasarela), ensobrey la última, en, sobre, es el estilo de baile más popular y actual del Voguing.Pero no todo fue técnica. Cada clase, luego de la práctica, tuvo una instancia teórica en donde se explicaba qué hay más allá de las categorías y los pasos de baile de las categorías de una ball.Las clases estuvieron a cargo de integrantes de casas porteñas como Glorieta, Tropikalia, Wicca, Traviarca y Exilia, y los 007 (es decir, que no pertenecen a ninguna casa), Fiordi, Tatianísima, Azula 007 y Andy Bestia, entre otras.