Por las nevadas, más de 9 mil camiones esperan cruzar el paso Cristo Redentor

"Este ha sido un año muy difícil para el transporte de cargas internacional y para todos los que comercian vía Chile. El paso Cristo Redentor sumó hoy 58 días con cierres en lo que va del año y 41 días sólo en la temporada invernal" Comunicado de Aprocam

Más de 9.000 camiones aguardaban este jueves cruzar el paso Cristo Redentor hacia ambos lados de la Cordillera de Los Andes, en un cruce que ya, confirmaron desde el Comité de Frontera.Según señaló el titular del organismo, Daniel Galdeano, "ya van 58 días de inhabilitación del paso en lo que va de esta temporada invernal y aunque, lamentablemente nuestros pronósticos y los de nuestros hermanos chilenos nos están dando la imposibilidad de tenerlo habilitado".Esto transforma a este invierno 2023, "en una nevada y cierre históricos", calificaron los lugareños a la situación que se atraviesa.La larga fila de camiones varados sorprende al costado de la ruta, ya que, en el Gran Mendoza, a muy pocos kilómetros de la capital provincial, además de los que se acumulan casi al límite con San Luis.. Sabemos de la desesperación, pero la función nuestra es entregar una ruta transitable y segura. Eso es innegociable", resaltó el funcionario.Según detalló Galdeano, "tenemos aproximadamente unosen espera para cruzar a Argentina".Desde el 1 de setiembre, la Aduana trabaja las veinticuatro horas en forma ininterrumpida y una vez que se abra los casi 10.000 camiones podrían cruzar en cinco días, calcularon."Sabemos que los transportistas tienen que transportar y los turistas quieren hacer turismo, pero lamentablemente las condiciones climáticas no lo permiten", dijo el titular del Comité de Frontera.Si bien ninguna autoridad auguró el día de posible apertura, se prevé que el clima mejore el fin de semana pero también se requerirá de una limpieza profunda para una transitabilidad segura.En tanto Ricardo Squartini, presidente de la Asociación Propietarios de Camiones (Aprocam) comentó que "hasta el domingo no habrá novedades de apertura y se verá recién en ese día, la posibilidad de una apertura el lunes, si las condiciones del tiempo así lo permiten"."Este ha sido un año muy difícil para el transporte de cargas internacional y para todos los que comercian vía Chile. El paso Cristo Redentor sumó hoy 58 días con cierres en lo que va del año y 41 días sólo en la temporada invernal", expresaron en un comunicado."Es importante destacar que se está prestando asistencia permanente a los conductores que están varados en alta montaña, trabajo realizado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas y Aprocam quienes proveen agua y alimentos, con ayuda de Gendarmería Nacional que aporta la cocina, y del Sindicato de Choferes que suma manos para repartirlas", indicaron.En diálogo con la prensa, Galdeano recordó que "se esperaba la primer tormenta que era lo normal en el mes de junio, donde hubo dos metros de nieve y eso se transformó en agua que lamentablemente hizo daños en la ruta 60 donde estuvimos 18 días cortado y después hemos tenido una de las nevadas más importantes de los últimos 20 años".Luego hubo casi dos semanas cerrados y ahora se sumó el temporal actual que no brinda las condiciones para habilitar el camino.Solo en Mendoza, según Aprocam "suman aproximadamente 4.000 camiones aproximadamente esperando la nueva apertura".El 30 de agosto pasado, autoridades de la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor, que une el norte mendocino con Chile, dispusieron la apertura "con portación obligatoria de cadenas", luego de las tareas de despeje tras estar 13 días cerrado por acumulación de nieve.En aquel momento, unos 3.000 camiones aguardaban en Mendoza poder cruzar luego de casi dos semanas de espera por las inclemencias del tiempo, pero la apertura sólo duró dos días, ya que el 31 de agosto se volvió a cerrar por el ingreso de un frente de mal tiempo.Según el informe emitido, hubo hoy una temperatura de -3°C en Uspallata, -5°C en Punta de Vacas, -8°C en Puente de Inca y -9°C en Las Cuevas, lo que indica condiciones climáticas frías en la región de la cordillera.El Paso Internacional Cristo Redentor es el más utilizado entre la Argentina y Chile y se estima que más de mil camiones lo transitan diariamente, conformando que es uno de los corredores bioceánicos más importantes de América del Sur.