En la histórica ronda de los jueves de las Madres se repudió a "los apologistas de la dictadura"

Pietragalla: “Necesitábamos reforzar el acompañamiento a las Madres” VER VIDEO

Referentes de derechos humanos afirmaron que si la Libertad Avanza (LLA) gana las elecciones "nos vamos a quedar sin país" y llamaron a "militar" para "dar vuelta" los resultados de las PASO, en la histórica ronda de los días jueves de las Madres de Plaza de Mayo., en alusión al acto 'en homenaje a las víctimas del terrorismo' que la diputada libertaria Victoria Villarruel encabezó el lunes pasado en la Legislatura porteña y sus sucesivas declaraciones en favor de los genocidas."Nuestra marcha sigue hace más de 46 años pero esta vez decidimos que sea especial debido a lo que pasó esta semana, no podemos callarnos ante semejante atrocidad que están diciendo y que quieren cometer estos que quieren ganar la elección", remarcó la integrante del organismo Carmen Arias en diálogo con Télam.La referente de Madres consideró que de ganar LLA las elecciones presidenciales "al poco tiempo en el país tenemos una guerra civil" y llamó a "votar por algo mejor"., alertó.Al ser consultada por el acto en la Legislatura porteña del lunes pasado, Arias explicó que la candidata vicepresidencial Villarruel "viene de una familia de militares que fueron represores" y señaló que los genocidas "tuvieron el juicio correspondiente cuando terminó la dictadura"."¿Por qué los nuestros no? Si ellos consideraban que habían cometido algo ilícito hubieran cumplido con las leyes nacionales y juzgarlos si correspondía", reprochó.Otro de los presentes en la ronda, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti,El funcionario destacó que las Madres "son un faro que nos da mucha enseñanza de cómo tenemos que comportarnos de acá adelante", y sobre ese punto, explicó que hay que "salir a militar, a convencer a los jóvenes, a gran parte de la sociedad que votó a Milei".Para Pietragalla Corti, los resultados de las PASO "se pueden dar vuelta" y reflexionó que parte de los votantes de LLA "no conocen el pensamiento de Villarruel"., reflexionó.También recordó que Villarruel "se junto con (el fallecido exdictador Jorge) Videla, se juntó con genocidas, llevaba gente a tener charlas con estos genocidas" y recriminó que la diputada libertaria defienda "los delitos de lesa humanidad y el terrorismo de Estado".