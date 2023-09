"No soy como los raperos de la vieja escuela que no se abren a otros géneros"

"Hay muchos tangueros con los que me siento identificado, como Edmundo Rivero" / Foto: Cris Sille.

"El rap me salvó de muchísimas cosas cuando no podía encontrar el rumbo" Homer El Mero Mero señala que el rap lo "salvó de muchísimas cosas" en un momento en el que no podía "encontrar el rumbo" y estaba "haciendo cosas que no tenía que hacer" con su vida personal, en conversación con Télam.



Su vocación definitiva empezó a manifestarse cuando su hermano menor, “un rapero nato desde chiquito”, quien hoy tiene su propia carrera como artista bajo el nombre de Lil Troca, lo arrimó al mundo de las competencias de freestyle: “Con el rap pude encontrar mi estabilidad y también dársela a mi familia. Encontré ahí la razón de mi vida: laburar de lo que uno ama es lo más lindo que te puede pasar, al igual que el cariño y el apoyo de la gente, que hacen que pueda estar viviendo este sueño”.



“A los cinco años, mi hermano ya le estaba pidiendo a papá un disco de Eminem para su cumpleaños. Siempre escuchó rap y fue quien me mostró también el mundo de las batallas”, rememoró Lucas Darío Giménez , en una charla con Télam, sobre la influencia de su hermano, con quien tiene canciones grabadas como “Pa Morir Se Nace”, “Perdón Mamá” y otras que integran “La fiesta es de nosotros”, el disco de la crew MDB.



Sobre aquellos primeros pasos como freestyler en las plazas de la capital neuquina, donde conoció a su socio artístico Tomás Manuel Campos, el rapero oriundo de Plottier, señaló: “Por tener una cercanía con mi hermano y querer compartir más con él, empecé a acompañarlo. Yo estaba boludeando en esa época y sin encontrar rumbo, haciendo cosas que no tenía que hacer. Un día me di cuenta que no se me complicaba tanto tirar un freestyle, empecé a practicar y a dominarlo. Ahí me di cuenta que era bueno en esto y le empecé a meter más”.





-¿Cómo recordás aquellas épocas cuando las mirás desde este presente que te tiene como una de las figuras importantes del hip-hop nacional?

-Siempre estoy agradecido con Dios por todo lo que nos dio y por el crecimiento que tenemos. Uno siempre recuerda esos momentos en los que estábamos en la plaza o viajando, a veces pagando y bancándonos todo nosotros para que la gente escuchara nuestros temas. Cuando empezamos con Bardero$ era así: había que pagar para tocar y todavía ni siquiera teníamos la ilusión de poder vivir de esto. Era un hobby que se iba transformando en un estilo de vida y después en un laburo. Había ciertas cosas o formas de vivir que yo tenía en esa época que ahora ya no las tengo porque todo fue cambiando. Había ciertos permitidos que me daba antes que ahora no me puedo dar".



El rapero Homer El Mero Mero, señaló que a diferencia de "algunos raperos de la vieja escuela" él para "mostrar" sus "habilidades en diferentes estilos". Homer conversó con Télam sobre su proyecto solista antes de sus funciones en el Teatro Vórterix para celebrar el repertorio de, y donde tiene como invitados como Tiago PZK, FMK, Fernandocosta, Dirty Couk, Nanpa Básico y Yubeili. Tras su primer Vórterix de mayo, con motivo de la presentación oficial de su última placa, el artista nacido bajo el nombre de en la combativa debió sumar dos nuevas funciones más. Con los, Homer el Mero Mero encenderá, además, la "mecha" de una que lo tendrá sobre escenarios de, entre otros destinos. Aquella primera noche en Colegiales quedó plasmada en su reciente material, el primer registro en directo de su carrera que todavía lo tiene muy "emocionado" y con el que cumple también un anhelo personal que viene de sus días ricoteros en Neuquén. "Fue muy emotivo poder capturarlo en vivo y tenerlo ahora en una grabación. Es impresionante. Antes me pasaba que cuando escuchaba Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota siempre elegía las versiones en vivo. Tienen como otra cosa. Y estoy seguro de que mi gente estaba queriendo escuchar estas canciones en vivo", contó el músico.En diálogo con Télam, Giménez echó luz sobre algunos de los planes inmediatos que depara su carrera en la música, tanto en el plano solista como al frente del grupo que lidera con su amigo C.R.O, o el disco que reunirá otra vez a los raperos de lacrew MDB, donde también están Lil Troca, Franky Style y Chulu:Lo grabamos este último verano, nos instalamos en una casa e hicimos unas doce canciones"."Pero me pasa lo mismo que con Bardero$:, pero la gente siempre está esperando y sabe que siempre tenemos algo ahí sobre la manga", resumió Homer, quien además ultima detalles para sumar otra placa solista a una discografía conformada por "Sólo Negocios" (2018), "En Punga" (2019) y "El mundo es tuyo" (2022), el disco que celebrará en Vórterix en una noche cargada de sorpresas, con un bloque tanguero con guitarra, bandoneón y piano, incluido.Sobre este cuarto álbum, aún inédito, señaló que a diferencia del último es "un poco más corto" pero contiene "más colaboraciones": "Es un disco que hice para medirme y mostrar mis habilidades en diferentes estilos junto a otros artistas. Hay un colombiano y varios mexicanos como Tornillo, con quien grabamos un boom-bap junto a mi hermano Troca, que para mí es uno de los mejores temas del disco".-Sí, de hecho hay hasta una milonga adentro del disco. Desde siempre el tango me gustó mucho, desde chico y por mi abuelo y mis tíos. Hay muchos tangueros con los que me siento identificado, como Edmundo Rivero, un tipo muy serio y muy frontal para interpretar. Un loco, calavera, vago y timbero. En cuanto al disco, siento que hubo una evolución, tanto en la impronta como en el nivel de las grabaciones y las pistas respecto a los anteriores. Tiene mucho que ver con la temática "Scarface" y con la onda de mafia italiana. Es lo que le da ese toque de calle, como de bandolero fino. Estuvo buenísimo encarar por ese lado y, al final, resultó ser un disco que marcó mucho mi carrera, que es realmente importante para mí.-Creo que hay mucho ahí en la poesía, en la lírica. Si bien los payadores o la gente del folclore y la milonga escriben en otro tiempo o con estructuras un poco más armadas, pegando la primera rima con la última y en el medio hacen como un sanguchito, en el rap es diferente porque uno va rimando en todas las líneas. Me gusta mucho el sentimiento del folclore y artistas como Jorge Cafrune que contaban verdades. Tengo varios temas así, pero tendría que unirlos para armar un disco. A veces cuando me pinta escribir por ahí me pongo una base de internet o algún productor, o me pongo un ritmo de milonga campera, y voy tirando arriba de esa guitarra-También le doy el significado de que cada uno vive y es dueño de su mundo. La vida de cada persona y cada familia es un mundo aparte. Quería dejarle un mensaje a la gente para que se puedan adueñar de su mundo y lo vivan a su manera, siendo felices y disfrutando.-Sí, es verdad que le aporta otro clima. Yo tenía muchas ganas de trabajar con ellos, porque son dos artistas increíbles tanto Tiaguito como FMK. Son muy versátiles y tienen los dos una voz muy buena; saben entonar bien y, además, están en un momento buenísimo en el que las cosas les salen naturalmente. La rompen dentro del estudio, escribiendo y en todos lados. Nos juntamos un día y los invité. Se pusieron contentos y enseguida me dijeron que sí y me agradecieron. Lo trabajamos en el estudio de Marlku, que es un crack, tremendo músico y productor. Salió súper rápido, y a la vez es una canción hermosa.-Yo siempre fui muy abierto. No soy como esos raperos de la vieja escuela que dicen 'yo solo hago boom-bap'. A mí me gusta innovar, medirme y probarme en otros estilos y géneros. Hoy hay muchos artistas que están surgiendo en diversos géneros y a los cuales yo admiro porque les veo las condiciones y el talento que tienen, además de gustarme lo que hacen. Siempre digo que mi música fusiona bien con la gente que canta bien, porque yo no siento que sea un buen cantante. De hecho no canto, relato, compongo, interpreto bien. Soy un narrador. Entonces cuando me combino con alguien que canta bien es como que le 'pegamos al perro' y sacamos un buen tema. Me pasó con muchos artistas, como con estos chicos de La T y La M. Me gustó mucho grabar con ellos "No vuelvo a caer". Ellos escuchaban mucho mi música y yo les había hablado cuando sacaron el tema de La Selección y otras canciones que me gustaron mucho porque también me gusta el cachengue, por así decirlo.