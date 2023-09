Beatriz Diuk: "Cuando la alfabetización no se logra tiene un peso emocional enorme"

Beatriz Diuk. Foto: Lara Sartor

Día Internacional de la Alfabetización

La alfabetización es "uno de los grandes hitos del desarrollo" para niños y niñas y, cuando no se logra, "tiene un peso emocional enorme", advirtió la profesora e investigadora del Conicet especializada en la materia, Beatriz Diuk, en el marco del Día internacional de la Alfabetización que se celebrará mañana."Para los chicos y chicas la alfabetización es uno de los grandes hitos del desarrollo porque es entrar al mundo de los adultos, sentirse parte de 'eso que todos saben'. Y cuando no se logra, tiene un peso y un costo emocional enorme porque el chico/a que no sabe leer y escribir se siente mal y hay algo que es muy grave, que es que se culpa a sí mismo, dice 'yo no puedo', 'no me da la cabeza', 'no soy inteligente'", dijo a Télam Diuk, licenciada en Educación y doctora en Psicología, que este año publicó el libro "Enseñar a leer y escribir" (Editorial Siglo Veintiuno)."No aprender a leer y escribir es un daño enorme. Esto no nos puede seguir pasando", completó la creadora de Propuesta Dale!, destinada a dar apoyo a niños y niñas que, en contextos de pobreza, no logran aprender a leer y a escribir al ritmo de sus pares.El dato más certero y preocupante lo dio la Unesco en 2021 cuando publicó los datos de la evaluación que se tomó a fines de 2019 (prepandemi). Los chicos de tercer grado de la Argentina quedaron por debajo del promedio latinoamericano en comprensión lectora. Se trata de una comparación con países que incluso socioeconómicamente están peor que la Argentina y, sin embargo, nuestros chicos/as comprenden menos. En contextos de pobreza, muchos chicos terminan la escuela primaria sin saber leer ni escribir y, en todos los sectores sociales, otros tienen bajos niveles.: En educación, todos los fenómenos tienen muchas causas. Me preocupa la idea que circula de 'intervenir lo menos posible' y pensar que si uno genera un ambiente alfabetizador 'los chicos al interactuar van a aprender solos', esta idea hizo mucho daño. Uno construye a partir de muchas oportunidades que incluyen un/a docente que planifica y sistematiza el proceso. También la escuela homogeneizadora no termina de entender que aspiramos al mismo punto de llegada, pero que el punto de partida no es el mismo para todos, esto plantea demandas diferentes a docentes.(FW")Los chicos/as con desarrollo típico en primero aprenden a leer, y escribir, a lo sumo, en segundo. Lo no quiere decir que el que no aprendió en primero tiene que repetir"(FW): Tradicionalmente fue enseñar las letras para que escriban palabras, después oraciones y luego textos. Hoy sabemos que todo esto se desarrolla en paralelo, en las aulas tienen que haber textos, palabras, letras y sonidos, y sabemos cosas que hace 50 años no sabíamos, lo que permite que sea más dinámico, una escuela más activa y cognitivamente estimulante. La alfabetización tradicional de 'hacer renglones de letras', copiando y trazando, no sirve. Hay que poder trabajar con los chicos para que entiendan cómo funciona el sistema de escritura y esto se hace escribiendo palabras. Además, en primero y segundo grado tiene que haber un adulto que lea. La literatura es lo que hace que uno quiera aprender a leer y escribir. El deseo por la alfabetización viene de -pensar- 'yo quiero leer sola esta novela, no quiero depender de la maestra', esa es la gran potencia y tiene que estar desde el día uno en la escuela.El proceso de alfabetización contiene dos componentes centrales: conocer el sistema de escritura, que incluye aprender el principio alfabético, las letras y el análisis fonológico de las palabras orales, desarrollar conciencia fonológica y el dominio de las correspondencias entre las letras y los sonidos (sostén del aprendizaje lector); y, el segundo, desarrollar la comprensión y producción de textos orales y escritos, detalló Diuk en su libro.: Los chicos/as con desarrollo típico en primero aprenden a leer, y escribir, a lo sumo, en segundo. Lo no quiere decir que el que no aprendió en primero tiene que repetir. No deberían llegar hasta tercero sin saber leer y escribir, salvo que haya un desarrollo atípico. Cada año que se demora es experiencia lectora que se pierde.: Para escribir, los chicos tienen que poder reconocer todos los sonidos que forman la palabra. Y la escena del autodictado, en la que desarman la palabra oral para saber qué letras poner, es muy bella porque ves el orgullo que sienten, saben que tienen la herramienta en su mano, por eso hacen el esfuerzo y, cuando la palabra queda escrita, se les ve la felicidad en la cara.: Para poder comprender un texto se necesita entre otros conocimientos, la lectura fluida, con la velocidad y entonación apropiada. También hay que conocer algo sobre el contenido del texto, tener vocabulario, realizar inferencias, procesar el lenguaje. El lenguaje no es igual en el texto escrito que en la oralidad, hay que hacer un aprendizaje lingüístico. En el aula tiene que haber todo esto si queremos un buen proceso de alfabetización. A fin de segundo grado todos deberían poder leer autónomamente y comprender textos breves y adecuados a la edad.: El aprendizaje es parecido, pero el proceso de enseñanza tiene que ajustarse a la edad, a sus necesidades. Cuanto mayores son los chicos toma un poco más de tiempo, porque hay que atravesar décadas de frustración. Es hermoso cuando lo logran.en el mundo para recordar su importancia como factor de dignidad y de derechos humanos y reforzar el compromiso en la materia.Este año,Según Unesco, "763 millones de jóvenes y adultos en el mundo carecen de habilidades básicas de lectura y escritura en 2020" y "un número significativo de niños, incluidos aquellos que están matriculados en la escuela, no adquieren habilidades básicas de lectoescritura y cálculo, mientras que 244 millones de niños y jóvenes entre 6 y 18 años no están matriculados en la escuela".Unesco realizará este viernes una conferencia en París que incluirá la entrega de Premios Internacionales de Alfabetización.