Trump pidió trasladar su caso por presunta interferencia electoral a una corte federal

Donald Trump es el primer presidente estadounidense en ser fichado con foto policial.

Asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 / Foto Archivo.

El expresidente de Estados Unidospidió este jueves al tribunal superior del condado de Fulton queen el estado Georgia, informó la prensa local."Por la presente, el presidente Trump notifica al tribunal que pretende solicitar una transferencia de su procesamiento a una corte federal", indicó su abogado, Steven Sadow, en un escrito enviado al juez Scott McAfee, según la televisora CNN.Si el proceso fuera derivado a un tribunal federal en los próximos 30 días,, según la agencia de noticias Europa Press.Trump ya pidió al tribunal superior de Georgia que su audiencia fuese separada de los otros 18 coacusados.Su equipo legal alegó que no tendrían tiempo suficiente de preparar la defensa si su juicio comienza el 23 de octubre.Sadow aseguró que forzar la fecha del juicio "violaría los derechos constitucionales federales y estatales del expresidente Trump a un juicio justo y al debido proceso legal", refirió la también cadena de televisión local CNBC.Trump, que es el favorito para las primarias del Partido Republicano para los comicios generales del próximo año,, entre ellos el vinculado al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando cientos de sus partidarios, en parte alentados por él mismo, intentaron impedir la certificación de votos de la elección de 2020 que había ganado el demócrata y actual presidente Joe Biden.La posibilidad de que Trump sea condenado por ese hecho podría revivir una enmienda de la Constitución estadounidense que data del final de la Guerra de Secesión y, aunque analistas ponen en duda que esa norma, que nunca fue aplicada hasta ahora, se pueda utilizar en el caso de que logre la reelección en 2024."La persona que es señalada como que encabeza esa conspiración es Donald Trump y uno de los cargos que se le están imputando es el de conspiración; entonces, según lo que dice esa enmienda constitucional, algunos legalistas estadounidenses postulan que él no se podría presentar como candidato porque está en violación con esta sección de la Enmienda 14", explicó a Télam Valeria Carbone, docente e investigadora Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata.Dicha enmienda, de hecho, prohibía a quienes "participaran en una insurrección" contra Estados Unidos ocupar cargos civiles, militares o electivos sin la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes y el Senado.Se trata de la, que se sancionó después de la Guerra de Secesión (1861-65), fue discutida en 1866 y ratificada en 1868.El juicio del ataque al Congreso comenzará el 4 de marzo , según determinó la jueza federal del distrito de Washington Tanya Chutkan, que acusa a Trump de conspiración para engañar a Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial.En una audiencia a principios de agosto, Trump se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en este caso, al igual que pasó con el que se le sigue en Georgia Trump, que considera que, se entregó a la Policía del condado de Fulton, y se convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en ser fichado con foto policial, antes de ser liberado bajo fianza.