Por el acto negacionista de Villarruel en la Legislatura, se presentaron 13 cuestiones de privilegio

Legisladores y las legisladoras, a excepción de los libertarios, colocaron delante de sus bancas carteles con esa leyenda.//Foto

Acto negacionista de LLA

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires presentaron este jueves, durante la sesión, unas 13 cuestiones de privilegio, que son aquellas quevinculadas a lo ocurrido con el homenaje de La Libertad Avanza (LLA) a las “víctimas del terrorismo”, que fue calificado como una actividad de “reivindicación” a la última dictadura.Los pedidos fueron girados a la Junta de Ética para su análisis y pusieron el foco en el acto organizado el lunes por la diputada nacional y compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, así como también en el operativo de seguridad y la organización del evento que estuvieron bajo la directiva de la legisladora libertaria Lucía Montenegro.Tres días después de la actividad, losa excepción de los libertarios, colocaron delante de sus bancas, durante la sesión, carteles con la”, una frase que se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos humanos.Una de las mociones fue impulsada por elque llamó a Villarruel como “una hija ideológica de los genocidas y de los asesinos”.“La consigna del 'Nunca Más' nace de los organismos de derechos humanos, que fueron un faro de nuestra historia y que junto a ellos vamos a hacer que los sueños de estos locos fascistas no lleguen al destino que pretenden”, sentenció.también a través de una cuestión de privilegio, afirmó que lo del lunes “fue una reivindicación de la dictadura militar genocida y una verdadera provocación”, tras lo cual advirtió que “'los fachos' no pasarán porque van a encontrar la resistencia del pueblo argentino”.El, por su parte, evaluó que LLA montó un “ardid para engañar a toda la Legislatura” con la organización del evento y sostuvo que “tras esa fachada, hizo un acto de reivindicación de la dictadura y negacionista”.A su vez, eldijo que lo ocurrido el lunes “horadó la institucionalidad de la Legislatura” dado que “fue una actividad que intentó volver a instalar la teoría de los dos demonios”.defendió el acto negacionista al señalar que “orgullosamente” fue parte del “homenaje a las víctimas de terrorismo”.“Si por este acto se me tilda de genocida, golpista o asesina, no solo es una absurda mentira, sino que tampoco guarda relación con el evento en particular”, aclaró.De acuerdo al reglamento interno del Parlamento porteño, lasson aquellas que “de su, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires”.Durante toda la jornada del lunes, la Legislatura permaneció bloqueada y custodiada por vallados de la Policía de la Ciudad por orden de los dirigentes de LLA, mientras que en cercanías se desarrolló una masiva movilización de organismos de derechos humanos en repudio.“Aquí vivimos en un relato eterno, sin embargo, en la década del 70 organizaciones armadas causaron miles de víctimas”, dijo Villarruel durante su exposición en la que agregó que “durante años, las víctimas del terrorismo fueron desaparecidas de la memoria, se las negó”.Remarcó que el acto tuvo como fin “reivindicar esas víctimas, darles voz”, y afirmó que quienes se opusieron a su realización “son cómplices de los que asesinaban y derramaban la sangre de inocentes y sólo quieren la democracia para ellos y los derechos humanos con exclusividad”.“Después de 40 años de una visión amputada de la historia, de arrancarnos a nuestros seres queridos, de demonizarnos y tratar de ponernos una mordaza en la boca, decimos que no les tenemos miedo”, aseveró.