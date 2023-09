"Todos los sistemas de salud de los países desarrollados tienen regulación estatal"

"La salud es tan cara e impredecible" que impide que "el mercado la pueda regular de manera apropiada" / Foto: archivo Prensa CABA.

El ministro de Salud porteño,, cuestionó este jueves la iniciativa de "quitar financiamiento" a la sanidad pública que propone el candidato libertario Javier Milei, al afirmar que "todos los sistemas de salud de los países desarrollados tienen un fuerte control y regulación estatal"."La salud es tan cara e impredecible" que genera una "falla" que impide que "el mercado la pueda regular de manera apropiada", dijo Quirós., abundó el ministro por Radio Con Vos.El funcionario enmarcó la iniciativa de Milei -que según su plan de Gobierno pretende "arancelar todas las prestaciones de salud y autogestionar el servicio"- como parte de "símbolos y etiquetas" de los que "no hay una descripción más a detalle de qué significan"."Técnicamente el mercado no es quien regula el sistema de salud. La enorme mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entienden esto, inclusive Estados Unidos, que era el más liberal de todos, y la Ley Obama (impulsada por el expresidente Barack Obama) volvió a poner el Estado en su regulación", explicó.Quirós resaltó que "las estrategias de financiar la demanda" -que Milei también plantea con- ya "han fracasado" y que se intentaron "en la década del '90 en varios países, siendo Inglaterra el paradigma"."Cuando financiás la demanda, lo que pasa es que las personas se mueven con cierto desconocimiento técnico de lo que les conviene, a algunos hospitales va menos gente, pero nunca deja de ir nadie, nunca cerrás ningún efector sanitario", indicó el funcionario.En ese sentido, remarcó que"Dejás encerrado a un grupo en hospitales que tienen serios problemas, eso aumenta mucho la inequidad prestacional del sistema de salud", precisó.Quirós consideró que eles parte de "un grupo social" que quiere "un cambio pero con rebeldía y hartazgo" y los calificó por fuera del "plano racional"."Muchas de las personas, cuando analizás propuestas por propuestas, no las comparten. No están en el plano racional", sostuvo. Y agregó que esa parte de la sociedad "ya no quiere escuchar y lo único que valora es una persona que expresa corporal, física y con sus palabras la bronca y el hartazgo, con mucho respeto, irracional".Sobre esto, el funcionario porteño realizó unaal afirmar que "la racionalidad la construimos los líderes de la Argentina durante 20 años" y se encuadró entre "los responsables de que un grupo razone de esa manera""Hay muchos enojándose con lo que dice Milei, y yo siempre digo 'vos para adentro ¿en donde te equivocaste para que una porción grande de la sociedad, no importa lo que le digan a la persona que está enojada, la va a acompañar para que rompa todo?'", reflexionó.