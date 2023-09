Acusado de violaciones, el actor Danny Masterson fue condenado a 30 años de cárcel

Danny Masterson fue hallado culpable por delitos sexuales ocurridos dos décadas atrás / Foto: AFP.

Masterson, reconocido por la popular sitcom "That 70s Show" / Foto archivo.

El actor Danny Masterson, reconocido por la popular sitcom "That 70s Show", fue condenado este jueves a 30 años de prisión por dos cargos de violación, a más de tres meses de ser halladoMasterson, acusado de violar a tres mujeres en su casa de Hollywood Hills entre 2001 y 2003, estuvo presente en la sede del Tribunal Superior de Los Ángeles, frente a la jueza Charlaine Olmedo, pero decidió no hablar, informó el sitio especializado Deadline.Barbado y en silencio, el actor escuchó a Olmedo decirle: “Usted no es la víctima aquí… sus acciones hace 20 años fueron criminales”.", dijo este jueves una de las tres víctimas ante el tribunal. Al contarles a los reunidos cómo su madre ciencióloga la rechazó desde que acudió a la policía hace casi 20 años paraEl caso y su sentencia volvieron a colocar en el centro del debate a la, de la quey otros miembros que intervinieron para que el caso no prospere en la Justicia.En los, el fiscal Ariel Anson argumentó que Masterson se habíaa las víctimas después de haberlas "drogado" sin temor a las repercusiones: "Como todos los depredadores, el acusado buscó cuidadosamente a su presa”, argumentó.Y entonces agregó: “La iglesia enseñó a sus víctimas que la violación no es violación, que tú provocas esto y, sobre todo, no puedes acudir a la policía. ¿Qué mejor coto de caza?