Artemio López: el resultado de octubre "no está cerrado"

López: "No está cerrado" el resultado de octubre y UxP debe apostar a la "movilidad ascendente"

"Se evidencian cambios sociales que deben ser reinterpretados y que están atados a un proceso de desindustrialización, de persistencia de una cultura de ultraderecha y de defraudación hacia el Gobierno propio" Artemio López, analista político

"El FdT fue votado para combatir las políticas que nos llevaron al 2019 de Macri. No para replicar en parte, o en su totalidad, esas políticas de tanta inequidad distributiva. Bueno, ese camino no hay que volver a repetirlo"

El analista políticoy consideró clave que el frente Unión por la Patria (UxP) retome "la visión y el proyecto" fundantes del peronismo en Argentina para garantizarle a su electorado la "movilidad social ascendente"."Necesitamos recomponer un populismo vinculado a los sectores populares, hacer lo que el peronismo históricamente hizo con Juan y Eva Perón, con Néstor y Cristina. No hacer lo que el peronismo hizo durante la etapa menemista", sintetizó López, en una entrevista que concedió en el Espacio Audiovisual de Télam.Además, el director de la consultora Equis, que llevó a Jair Bolsonaro al Gobierno de ese país vecino, entre el 2019 y enero de este año.Al igual que sucedió en Brasil, según López, en Argentina se evidencian, tres factores "que explican estructuralmente la emergencia"."Cuando uno analiza el patrón de distribución del ingreso, Cristina (Fernández de Kirchner) lo deja en 51,8% de participación de los trabajadores sobre el total del ingreso (en el 2015); (Mauricio) Macri lo lleva a 46%, una caída de casi 6,2 en solo cuatro años, inédito en democracia. Pero lamentablemente el Gobierno del Frente de Todos no puede frenar esa inercia y hoy estamos en 44.9%", graficó.El paralelismo explicado por López ronda la idea de un cambio social que se traduce en, tanto en Brasil como en Argentina, y juzgó que la raíz de esa transformación "hay que buscarla en lo que implica no cumplir con el contrato electoral que uno vino a asumir".En ese contexto -opinó-, crece el espacio libertario, un "neofacismo" que hace pie en un segmento "muy fuerte de ultraderecha en Argentina" y que "no es una novedad" en el país, sino que siempre tuvo presencia e incluso dio un "apoyo importante y extendido" a la última dictadura militar.Ante este escenario, "lo que no cambia es la visión y el proyecto por los cuales fue fundado el peronismo en Argentina: dar movilidad ascendente, construir la felicidad del pueblo, como decía Perón"."Eso es lo que tiene que hacer el nuevo Gobierno que surja de las urnas en octubre de 2023. El escenario está abierto. No me gusta hacer pronósticos, pero de ninguna manera está cerrado lo que va a suceder" en las presidenciales, planteó.Sí está claro -en el análisis de López- que"El FdT fue votado para combatir las políticas que nos llevaron al 2019 de Macri.en parte, o en su totalidad, esas políticas de tanta inequidad distributiva. Bueno, ese camino no hay que volver a repetirlo", advirtió.Recomendó comprender que "no conducen a buen puerto" los proyectos que se amparan en "lo posible" y que así "limitan las posibilidades transformadoras de una sociedad".Consultado sobre laen la construcción de líderes de ultraderecha,: "Se dice que Milei maneja muy bien las redes, pero sin estas transformaciones (sociales) no existiría; se necesita de la desindustrialización y de la defraudación".