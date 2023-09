Ataque a Cristina: otro rechazo al pedido de prisión domiciliaria de Carrizo

Nicolás Gabriel Carrizo, imputado como partícipe necesario en el atentado contra CFK, seguirá detenido en el penal de Marcos Paz.

Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, autor del disparo fallido, aparecen como empleados de Carrizo en la causa por el intento de magnicidio de la vicepresidenta.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 6imputado como partícipe secundario del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras considerar que permanecen vigentes los riesgos procesales que lo llevaron a estar detenido en el penal de Marcos Paz.El TOF 6 resolvió "no hacer lugar al pedido de arresto domiciliario efectuado por la defensa técnica de Gabriel Nicolás Carrizo como morigeración de la prisión preventiva que viene padeciendosegún surge de la resolución firmada a fines de agosto y conocida este jueves."La única medida de coerción suficiente para garantizar el avance de la investigación, el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley sustantivaen una unidad de detención", remarcaron los jueces Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari.Además, resaltaron que el acusadopor lo que el tiempo en detención sufrido hasta el momento no resulta excesivo, irrazonable o desproporcionado", a la vez que resaltaron la gravedad del hecho imputado y el volumen y complejidad de la causa.Entre los indicios destacados por los jueces para afirmar quese encuentran "la naturaleza violenta, la magnitud y la gravedad institucional que representa el hecho" y "el pronóstico de una pena grave y de efectivo cumplimiento en caso de recaer condena" sobre el imputado.También señalaron "de Gabriel Nicolás Carrizo, en la que se lo investiga por el delito de tenencia ilegítima de documento de identidad ajeno en calidad de autor".Además, invocaroninvestigado tendiente a lograr su impunidad ocultando elementos de prueba vinculados a la pesquisa".En esa dirección, recordaron que la fiscalía de Carlos Rívolo y el juzgado de María Eugenia Capuchetti "resaltaron en distintas piezas procesales,en la que refiere: 'Mira no sé si es una buena noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto recién hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar'".tendiente a esclarecer el hecho objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas, la que podría verse obstaculizada o frustrada en caso de que el imputado egrese de la unidad de detención", finalizaron los jueces.El TOF 6 es el tribunal que deberá llevar a cabo el juicio por el intento de homicidio de la vicepresidenta Kirchner por la cual estány quedó involucrado en la causa luego de que se hallaran en su teléfono decenas de mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del hecho; algo que al responder en indagatoria definió como bromas que le hizo a sus allegados más cercanos.