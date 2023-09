Una investigación estadounidense sobre la implicación de ese país en el golpe en Chile

Los archivos comprenden el período previo a la victoria de Allende en 1970 hasta los últimos años de la dictadura.

Nixon ordenó impedir la asunción de Allende

"Chile es un símbolo de la amenaza a las estructuras de la democracia"

Un debate sobre el presente y el futuro

El investigador estadounidense Peter Kornbluh trabaja desde hace más de cuatro décadas con documentos desclasificados que demuestran las acciones de Estados Unidos para derrocar al presidente chileno Salvador Allende a inicios de los años 70 y, en diálogo con Télam, aseguró que, ya que aún existe el "negacionismo", y se refirió al aporte que ofrecieron sus hallazgos en ese contexto.“Como parte de estas conmemoraciones hay un debate muy dramático, dinámico y difícil en la sociedad, y parte del debate son las causas del golpe. Hay mucho negacionismo aquí en Chile. Por eso, losha llegado en un momento bueno”, dijo Kornbluh desde el país andino, donde participa de actividades de conmemoración por los 50 años del golpe “El aniversario ha subido las divisiones y la polarización en la sociedad chilena, pero el debate es fuerte y los documentos desclasificados han estado circulando en Chile para aportar al debate”, agregó.El estadounidense, director de investigaciones sobre Chile y Cuba en el-entidad sin fines de lucro ligada a la Universidad George Washington-, se encargó de organizar más de 25.000 documentos desclasificados por el Consejo de Seguridad Nacional, el principal foro de consulta de los presidentes de EEUU, y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), entre otros organismos.Los archivos comprenden el, que fue hasta el año 1990, y permiten reconstruir algunas reuniones con días, horas, lugares, invitados y detalles de las estrategias trazadas.Una de las primeras escenas que describe el investigador es unaen la que el presidentedio órdenes al entonces asesor de Seguridad Nacional,; el director de la CIA,; y otros funcionarios, de promover un golpe que impidiese la asunción de Allende el 3 de noviembre de 1970.En caso de que llegar a asumir, derrocarlo era la siguiente opción.Los métodos para esos fines fueron desde el-a quien buscaban “neutralizar” por ser defensor de la Constitución y además atribuir la autoría del hecho a la izquierda-,, financiamiento a partidos “no marxistas” ycomo el diario El Mercurio.“Las notas manuscritas del director de la CIA recogen las directrices dictadas por el presidente:(...) Hacer saltar la economía. 48 horas para un plan de acción”, citó Kornbluh en su libro y remarcó que ese punteo “se convertiría enelegido democráticamente”.Kornbluh destacó que se estén haciendo acciones para difundir los hallazgos de las desclasificaciones, que van desde la edición ampliada de su libro hasta la transmisión que hizo esta semana el canal Chile Visión del documentalPese a la documentación respecto a las implicaciones de Estados Unidos en el golpe y a las, el debate no está saldado.Las fuerzas de la oposición al Gobierno del presidente Gabriel Boric recrudecieron la discusión pública previa a las conmemoraciones por el 11 de septiembre.Líderes del Partido Republicano, del excandidato a presidente José Antonio Kast; de la Unión Demócrata Independiente (UDI), creada por el ideólogo de la constitución pinochetista Jaime Guzmán; o de la coalición Chile Vamosque firmaran el próximo lunes.Además, presentaron su propia versión, después de que en los últimos mesesy pidieran destacar los aspectos positivos de su gestión al frente del Ejecutivo.El presidente de la UDI, el senador, dijo esta semana que su espacio no está dispuesto a participar “en hitos que generen más división” en la sociedad y, al asegurar que es un hecho “que no tiene una sola mirada”.Además de ciertos sectores de la política, según el investigador, existe cierta, que incluso fueron quienes alentaron la idea de llevarlo a cabo.De hecho, la iniciativa de Nixon tuvo entre sus principales motivadores al empresario chileno, dueño del diario El Mercurio y distribuidor de las gaseosas Pepsi, quien tuvo reuniones cara a cara con el presidente y también con Kissinger y Helms.“Nixon había asumido un papel personal. Lo había impulsado a actuar el 14 de septiembre Agustín Edwards (...) quien había acudido a Washington para advertirlo de las consecuencias que podría tener la llegada de Allende al poder”, relató Kissinger en su libro de memoriasEdwards, sin embargo, siempre dijo que no se acordaba de esa reunión, según recapituló Kornbluh., describió.Las motivaciones de EEUU en contra de Allende quedaron expuestas en un memorando secreto escrito dos días después de que asumiera y que fue revelado por Kornbluh. Allí, Kissinger explicitó por qué era necesario que la opción socialista que llegó a través de las urnas fracasara.El consejero de seguridad le dijo a Nixon:Kornbluh asegura que la revisión de este historial documentado no es únicamente una revisión del pasado, sino que “es un debate sobre el presente y el futuro” y que “la historia puede tener un impacto relevante para todo el mundo, porque Chile es un símbolo de la amenaza a las estructuras de la democracia y del que se pueden sacar lecciones”.Para el investigador, se trata decontra la democracia y queEse modelo “está pasando a otros países, incluido Chile, donde hay desinformación y una falta de respeto a cualquier institución de gobierno o que representa participación popular”, dijo y agregó:Kornbluh también participó de distintas iniciativas para lograr que se produjeran esas desclasificaciones y destaca que existen otros investigadores que encabezan esfuerzos similares.