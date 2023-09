"Estamos garantizando un piso de igualdad para que los bonaerenses ejerzan sus derechos"

"Este programa retoma la propuesta del Conectar Igualdad que puso en marcha el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y que llegó a distribuir 5,5 millones de netbooks para estudiantes de toda la Argentina" Axel Kicillof

Ahora que hay sectores que dicen que todo lo soluciona el mercado, nosotros estamos aquí porque creemos que es el Estado el que tiene que igualar oportunidades.



Junto a @FerEspinozaOK y @AlbertoSileoni entregamos 614 compus a los pibes y pibas de #LaMatanza. Una herramienta para… pic.twitter.com/gQJyUHqkGS — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 7, 2023

"Ahora que hay sectores que dicen que todo lo soluciona el mercado, nosotros estamos aquí porque creemos que es el Estado el que tiene que igualar oportunidades" Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este jueves, al entregarde La Matanza, que su gestión "está garantizando un piso de igualdad para que los y las bonaerenses ejerzan sus derechos"."Este programa retoma la propuesta del Conectar Igualdad que puso en marcha el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010 y que llegó a distribuir 5,5 millones de netbooks para estudiantes de toda la Argentina", recordó Kicillof ante los jóvenes reunidos en el Club Deportivo Huracán de San Justo.Remarcó que "en el 2015 asumió otra fuerza política y tomó la decisión de no repartir ni una sola computadora más a los pibes y pibas de la secundaria"."La excusa fue que en muchas escuelas no había internet, pero en realidad se debió a un plan de ajuste que estaban impulsando tanto en el país como en la provincia", dijo el mandatario en el acto que compartió con el intendente local, Fernando Espinoza, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, se informó oficialmente.Destacó que "nosotros decidimos hacer las dos cosas:educativas".A partir del trabajo conjunto entre la Jefatura de Gabinete y la Dirección General de Cultura y Educación,en beneficio de alumnos y alumnas que cursan el último año del nivel secundario en los 135 municipios."Ahora que hay sectores que dicen que todo lo soluciona el mercado, nosotros estamos aquí porque creemos que es el Estado el que tiene que igualar oportunidades", enfatizó.Afirmó que "todos y todas necesitan una computadora, pero la inmensa mayoría no puede acceder: estamos garantizando un piso de igualdad para que los y las bonaerenses ejerzan sus derechos a estudiar, a trabajar y a divertirse".Por su parte, Espinoza explicó que "con estas netbooks, los chicos y las chicas de La Matanza van a poder investigar, estudiar, disfrutar e ir mejor preparados a la universidad"."Esta es una acción del Estado para, quienes al reducirse la brecha digital van a poder contar con mejores herramientas para desenvolverse en esta era del conocimiento", dijo.