El 97,6% de los niños y adolescentes va a la escuela en Argentina

En la Argentina, según la Ley de Educación Nacional 26.206, la obligatoriedad escolar se extiende desde los cuatro años hasta la finalización de la educación secundaria.

Qué pasa en las edades más grandes

El 97,6% de la población en edad escolar, constituida por 6.753.000 niñas y adolescentes (NNyA) de entre 4 y 17 años, asiste a un establecimiento educativo formal, un espacio clave para la alfabetización, mientras que, según indicadores de condiciones de vida relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) durante el segundo semestre de 2022 en 31 aglomerados urbanos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).Los 31 aglomerados urbanos relevados están conformados por una población total de 29.236.566 personas en 9.901.638 hogares.Entre las condiciones de vida relevadas, incluyeron las referidas a educación tales como "la asistencia establecimientos educativos" y el "clima educativo del hogar", precisaron desde Indec a Télam en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.Según la EPH,, con porcentajes de asistencia que se ubican entre el 98,2% y el 99%, detallaron.El clima educativo del hogar es medido a través del promedio de la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años de cada hogar, explicaron. El nivel de clima educativo "medio" va desde once y menos a catorce años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años de cada hogar. Asimismo es "alto" desde catorce y menor a dieciséis años; y es "muy alto" desde dieciséis años en adelante.En el caso de NNyA que viven en hogares con clima educativo bajo, "el porcentaje de asistencia escolar es del 97%"; mientras que en el caso deEl clima educativo es "bajo" cuando la cantidad de años de escolaridad formal de las personas mayores de 18 años del hogar es desde siete y menos a once años; y "muy bajo" cuando es de menos de siete años, detallaron.Sobre la población de, conformada por 3.198.790 jóvenes, añadieron que el 50% asiste a un establecimiento educativo y la mayoría se encuentra cursando el nivel de educación superior/universitario (72,1%); y del 50% que no asiste a un establecimiento educativo, el 55,2% cuenta con el nivel secundario completo, el 27,4% con el secundario incompleto, el 5,3% primario completo y el 2,7% (más de 43 mil personas) hasta primario incompleto.Otro dato que arroja el relevamiento es que, porcentaje que asciende a "4,5% en en el caso de la población de 30 a 64 años" y al "13,1% si se considera la población de 65 años y más".Si bien el último censo nacional realizado en 2022 por el Indec también consultó a la población sobre la asistencia a establecimientos educativos y el nivel educativo alcanzado, no incluyó la pregunta "¿sabe leer y escribir?", tal como hubo en censos anteriores y que,, concluyeron.