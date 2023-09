Entidades pymes celebran las medidas de Massa para fomentar el empleo en el sector

Desde el sector textil creen que las medidas generarán más trabajo registrado.

Luciano Galfione, de Pro Tejer.

“Apunta a que tengamos más trabajo argentino registrado, de calidad”. Luciano Galfione

Otra entidad

Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos.

, calificó este jueves como que busca promover la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores, y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados.El anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial de UxP Sergio Massa “apunta a lo que las pymes hoy necesitan y a veces se les hace imposible, que es poder incorporar más personal, poder seguir actualizándose”, destacó Galfione en declaraciones a Télam Radio.Luciano GalfioneEl empresario textil valoró los beneficios impulsados por el gobierno al considerar que “nuestras pymes todo el día compiten contra la informalidad y contra condiciones desigualitarias de trabajo”.Por esta razón, señaló que esta medida “va a alentar a nuestros empresarios a tomar la decisión que por ahí tienen rezagada de poder seguir incorporando personal”.También remarcó que las ventajas económicas para las pymes,Luciano Galfione opinó, además, que esta política hacia las pymes “va a dejar de ser recaudatoria”, por lo que “va a ser todo lo contrario, porque incorpora gente al trabajo formal, con más derechos, con mejores salarios”.“Va a hacer más competitivo al empresario que paga impuestos, al empresario que invierte en la Argentina”, anticipó Galfioni al afirmar que “por este lado la Argentina puede dar un salto importante”.El Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino "Empleo MIPYME" anunciado ayer por el ministro de Economía, Sergio Massa, ingresó esta mañana a la Cámara de Diputados de la Nación y se espera que en las próximas horas la presidencia del cuerpo le otorgue giro a las comisiones correspondientes.El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato,, sobre la base del programa Emplea Pyme, que promoverá la condonación del 100% de los aportes patronales por 24 meses a las pequeñas y medianas empresas que incorporen nuevos trabajadores, y la eximición del pago de deudas a aquellas que regularicen a trabajadores no registrados., expresó Rosato en Télam Radio.Daniel RosatoAgregó que “sin ninguna duda va a ser un beneficio para que ellos, para aquellas trabajadores que puedan integrarse a la actividad privada previa capacitación sin ninguna duda, porque la van a aceptar para poder estar en esta actividad y entender es un cambio muy profundo y una adaptación importante”.“Y por otro lado, todos aquellos que estén en la informalidad, pymes que estén en la informalidad y donde a través de muchos beneficios que se les dará no cobrándoles multa, reconociéndole aportes por varios años y que esto realmente va a beneficiar”, remarcó.Rosato afirmó que la iniciativa “está apuntado un poco a lo que se viene a futuro, al desarrollo industrial en Argentina, donde las pymes van a necesitar sin ninguna duda esta mano capacitada especializada para poder hacerle frente a esa demanda que vamos a tener en la Argentina, que significa miles y miles de nuevos”