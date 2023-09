Simularon un choque entre dos embarcaciones en el Puerto de Buenos Aires

Simulacro de choque entre dos embarcaciones en el Puerto de Buenos Aires VER VIDEO

"Lo que hicimos hoy nos permite subir un escalón en la calidad de los servicios que se prestan, es un trabajo que vienen haciendo las gerencias técnicas de la empresa desde hace años y que hoy culminan en el simulacro real" José Beni

La Administración General de Puertos (AGP) y la Prefectura Naval Argentina llevaron a cabo este jueves un simulacro de accidente entre dos barcos con la participación de más de 100 personas, que formó parte del proceso de certificación internacionalde Gestión de Emergencias, que el organismo viene desarrollando y busca completar próximamente.La norma es una compilación de lascon el objetivo de establecer el orden y el control organizacional de estructuras y procedimientos, toma de decisiones, trazabilidad y gestión de la información.De alcanzar esta Certificación ISO,, ya que actualmente sólo el puerto de Tarragona (España) la tiene.El simulacro contó con la participación del personal de la AGP, de la Prefectura, de Policía de la Ciudad, del SAME, de la empresa Cintra, encargados de la contención y extracción de los derrames de combustible, y del cuerpo de bomberos.En un día frío y gris, y bajo una persistente llovizna -lo que hizo más extremo el operativo- el simulacro consistió básicamente en dos etapas: lade las personas heridas y que cayeron al agua, y la, producto del choque, que abrió una fisura en el casco de uno de los barcos, por donde caía combustible., producto del cual se registraron cinco heridos, dos en el barco de mayor tamaño y tres de la embarcación de menor porte, que terminaron cayendo al agua.De inmediato, trasladando a los heridos hasta el muelle, donde bomberos, el servicio médico de AGP y el SAME se encargaron del triage y su traslado.Todo el operativo se desarrolló bajo la persistente llovizna, con rapidez y efectividad.de Prefectura, con buzos que se lanzaron al agua en rescate de las víctimas y el traslado al muelle, donde las ambulancias aguardaban para su posterior transporte al centro asistencial.Una vez concluido el operativo y habiendo rescatado a las víctimas, comenzó la segunda etapa, que consistió en la notificación de unsobre el espejo de agua.Allí se activó el(Planacon) del puerto, a partir del cual las autoridades de la AGP coordinaron con la empresa privada a cargo de las tareas de contención del incidente.En ese momento, tres embarcaciones desplegaron sus equipos de contención de hidrocarburos, primero para evitar que la corriente llevase el derrame hacia fuera de la dársena y luego circunscribiéndolo dentro de un espacio para ser trasladado hacia un sector donde pudiera ser extraído del agua.Todo el operativo se realizó bajo la atenta mirada de funcionarios del Ministerio de Transporte, de la AGP, de Prefectura y de periodistas entre los que estuvo Télam.La secretaria de Transporte de la Nación,, sostuvo que “este es un trabajo conjunto entre Prefectura, obviamente el armado que hizo AGP y la empresa privada que tiene que ver con absorber todo lo que se vio como si fuese combustible. Y fue sumamente importanteen este tipo de procedimientos”.“Esto es un orgullo para Argentina y obviamente para nosotros desde el Ministerio de Transporte”, agregó.Señaló que desde esa cartera van a seguir “profundizando la normalización del servicio de AGP en forma conjunta con Presidencia de la Nación"."Nos parece que es el desafío por el que se ha trabajado en esta gestión, en la ampliación de muelles que tenía el puerto de Buenos Aires, en la operatoria y en la posibilidad obviamente de ejercer un trabajo desde el Estado Nacional”, agregó.A su vez, el titular de la AGP,, puntualizó que “el objetivo es lograr la certificación de la norma ISO 22.320, que es una norma que permite demostrar al público y a toda la comunidad que usa el puerto que se pueden atender emergencias complejas como la de este simulacro sin alterar las operaciones del puerto”.“Se ha comprobado que se realizó el simulacro y todo siguió en marcha, todo siguió trabajando de una manera segura mientras se atendía una colisión entre dos buques que, además, conllevó tres hombres al agua, derrame de combustible, pérdida de motor, es decir, un montón de circunstancias que no se dan comúnmente de manera concomitante pero que permiten entrenarnos por un lado y certificarnos”, aseguró Beni.“Lo que hicimos hoy nos permite subir un escalón en la calidad de los servicios que se prestan, es el primer puerto de América Latina que logra esta certificación, es un trabajo que vienen haciendo las gerencias técnicas de la empresa desde hace años y que hoy culminan en el simulacro real. Por eso es para festejarlo porque se corona el trabajo de muchos años”, concluyó.