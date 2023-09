El Inadi y la DAIA advierten sobre "discursos antisemitas" de Roger Waters

La titular del Inadi aseguró que desde el instituto no abogan por la censura previa, sino por el diálogo, la concientización y la información.

El Inadi organizó este jueves un encuentro junto con medios de comunicación y profesionales del ámbito judicial para acompañar el reclamo de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) en el que se advierte sobre los, quien dará recitales a finales de noviembre en Argentina."Espero que Roger Waters sepa que esto no lo tiene que hacer en Argentina. También espero que si lo hace sea sancionado. No solamente por la fiscalía que actuara de oficio, sino por el público, la prensa y toda la República Argentina", dijo a Télam Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, en la sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) ubicado en el barrio porteño de San Nicolás.Ende este año,, Alemania, donde se vistió con unal de las Waffen-SS,con gran participación en la Segunda Guerra Mundial; apuntó con un fusil falso y durante el espectáculo se mostró un, entre ellos la, y se proyectaron nombres como el deEl acto recibió eldel Estado de, elpara América Latina, lapara América Latina, Danny Danon, representante permanente de Israel ante las; y la organización, entre otras entidades."En esta preocupación el Inadi acompaña a la DAIA para poder concientizar y prevenir todas las formas de antisemitismo. Estamos atentos. Vamos a seguir de acá hasta el recital acompañando", dijo la titular del Inadi, Greta Pena, durante el encuentro.Pena explicó que, y aclaró que el"Si Roger Waters fue un defensor de muchas causas de derechos humanos, eso no lo exime de esto que estamos tratando de exponer sobre la mesa. Yo lo llamo límite de las identidades", subrayó la funcionaria.La(IHRA) desde 2002 y en 2020 firmó la Declaración Ministerial #IHRA2020, que busca garantizar el recuerdo del Holocausto y aborda nuevas responsabilidades frente al antisemitismo y la discriminación.Entre enero y julio de 2023, el Inadi registró 16 denuncias cuyo motivo responde a la discriminación hacia personas judías, lo cual representa el 1,31% del total, mientras dentro de las denuncias organizadas por etnia, las discriminaciones hacia la comunidad judía ocupan el primer lugar junto a las que se dirigen a pueblos originarios.Para Pena, existen"Uno que tiene que ver con elen general, como vimos en los últimos días sobre la dictadura militar o una negación de identidad de los pueblos originarios. Hay un avance en el mundo sobre este tipo de discursos que afectan el honor y la dignidad humana", advirtió.Por otra parte, sostuvo que "se siguen verificando hechos de antisemitismo" que "pueden ir desde la profanación de tumbas o grupos neonazis que atacan no solo la comunidad judía sino a la comunidad LGBT también"."El año pasado y el anteaño pasado la Argentina tuvo la misma cantidad de actos antisemitas reflejados en nuestro informe anual. No han disminuido pero tampoco han aumentado", indicó, por su parte, el presidente de la DAIA.En este sentido, para Knoblovitsy destacó que "la, la construcción de la convivencia ha permitido una matriz que es absolutamente distinta a todo el mundo".Por esta razón consideró que "si se comete un delito en la Argentina va a tener las consecuencias que merece" y aclaró que "ni el Inadi ni la DAIA quieren cancelar a Roger Waters sino poner en conocimiento quién es él".