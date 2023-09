La ONU celebró la despenalización del aborto en México

Marcha a favor de la despenalización del aborto en México / Foto: AFP.

El sistema jurídico que regula el delito de aborto en el Código Penal Federal es inconstitucional por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar: #PrimeraSalaSCJN https://t.co/lb33KngXph pic.twitter.com/SheahahjiW — Suprema Corte (@SCJN) September 7, 2023

Muy buena noticia que la @SCJN declare la inconstitucionalidad de la penalización del aborto a nivel federal.

No olvidemos que se deben seguir reformando los códigos penales en los estados para garantizar que no se criminalice a ninguna mujer por abortar, apenas van 12 estados.… https://t.co/obni3WMzyj — Martha Tagle (@MarthaTagle) September 6, 2023

¡Increíble! 💚🌊 🔥 Con esta decisión de la @SCJN las instituciones federales de salud de todo el país tendrán que brindar el servicio de aborto a las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. #AbortoLegalParaTodoMéxico #QueSubaLaMarea #SeptiembreVerde pic.twitter.com/BC1waYCqun — GIRE (@GIRE_mx) September 6, 2023

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), políticos y activistas feministas celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México que despenalizó este miércoles el aborto a nivel nacional El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, aplaudió la sentencia e indicó quey que los Estados revisen pronto sus legislaciones."Esta sentencia, representaen su lucha de décadas por su autonomía corporal y su salud y derechos sexuales y reproductivos", expresó Turk en un comunicado.Además, mencionó que el fallo sirve comocomprometido con la defensa de los Derechos Humanos", consignó la agencia de noticias Europa Press.Frente a este escenario, el directivo de la ONU reclamó que tras el paso dado en México,, en línea con las obligaciones derivadas del derecho internacional."Algo que me parece fundamental con esta resolución es que los hospitales federales ya no podrán negar servicios para la interrupción del embarazo, pues a la fecha,", detalló la exsenadora, Martha Angélica Tagle Martínez, en su red social X (ex Twitter)Por su parte, la legisladora Patricia Mercado, del partido de centroizquierda Movimiento Ciudadano, señaló que desde el".La ministra de la Corte, Margarita Ríos Farjat, fue la que tomó el recurso de amparo de la organización feminista mexicana Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para "eliminar el delito de aborto" del Código Penal Federal (CPF), y que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan acceder a servicios de aborto en cualquier institución federal de salud.Así, elaboró ayer el dictamen que resultó aprobado por unanimidad y que permitirá que se deroguen los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del CPF, queLos, a la mujer o la persona con capacidad de gestar que decidiera voluntariamente interrumpir su embarazo; de igual manera, la inhabilitación de dos a cinco años para el personal de salud y las parteras, indicó el medio local Milenio.Como se trata de normas de carácter penal,Hasta este miércoles, el aborto estaba despenalizado en 12 de los 32 estados del país.La primera ley de despenalización del aborto en el país fue aprobada por la Ciudad de México en 2007, a los que se le sumaron Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes.