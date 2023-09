Massa: "Vamos a ganar las elecciones"

Massa: "Tenemos el compromiso de defender la inversión pública en Argentina" VER VIDEO

Massa, a Quintela: "Quedate tranquilo, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina y a trabajar juntos después del 10 de diciembre"

Infraestructura del Cuidado

En todo el país desarrollamos la Red de #InfraestructuraDelCuidado:



500 Centros de Desarrollo Infantil

280 obras de la Red de Infraestructura Sanitaria

30 Centros Territoriales de Género y Diversidad

100 Escuelas Técnicas Secundarias

El rol de la inversión pública

"La mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías en materia educativa, en tareas de cuidado, de atención de salud, achicar brechas, tiene que devolverle en servicio y en infraestructuras los impuestos a los ciudadanos" Sergio Massa

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró este jueves que "va a ganar las elecciones" y será "gobierno desde diciembre", tras advertir que la opción es "la Argentina productiva, del desarrollo y la movilidad social ascendente" o "las 60 manzanas de la City y los esclavos de Wall Street".Al inaugurar en el Centro Cultural Kirchner (CCK) el, que organizó el Ministerio de Obras Públicas, Massa rechazó las posturas de la oposición en las que "nos plantean la ley de la selva, pero en realidad lo que hace falta es encontrar el camino para construir una sociedad más justa y un Estado eficiente".En la ocasión se inauguraron obras en varias provincias, ceremonia de la participó el gobernador de La Rioja,Entonces Massa se dirigió a Quintela y le dijo "quedate tranquilo, no vas a tener que renunciar porque vamos a ganar las elecciones y vamos a ser gobierno en la Argentina y a trabajar juntos después del 10 de diciembre".Massa aseveró que "la discusión de fondo en el país" ante las próximas elecciones es "si gobierna la Argentina del interior, la productiva, la del trabajo, la del cordón industrial del Gran Buenos Aires, la que cree en el desarrollo y en la movilidad social ascendente o si, en cambio, gobiernan las 60 manzanas de la City y los esclavos de Wall Street".Por ello, señaló que, pero enseguida expresó su confianza en el triunfo y aseguró desde diciembre "nosotros vamos a construir un país donde el trabajo, la producción y la educación pública gratuita de calidad inclusiva junto con las infraestructuras de cuidado, sean parte de la agenda pública".El candidato de UxP agradeció a los argentinos por el "acompañamiento" brindado hasta ahora y les pidió que "se queden tranquilos" porque "todo lo que viene es mucho mejor que lo que termina".Durante el acto, del que participaron ministros nacionales, gobernadores y funcionarios nacionales y provinciales, se realizó lade Infraestructura del Cuidado, para fortalecer y ampliar derechos en la Argentina.Así, se inauguraron el Nuevo Hospital Modular Sanitario de Lomas de Tafo, en Tucumán; el Nuevo Centro de Desarrollo Infantil "Maternidad", en Catamarca; y el Nuevo Centro de Salud del Barrio Ciudad Nueva, en La Rioja.Además, se anunció la finalización de la primera etapa de obras en la Escuela Técnica Aeronáutica Capitán Lotufo de la provincia de Salta, y la construcción de 20 nuevos centros de formación profesional con perspectiva de género, en 13 provincias.En otro pasaje de su discurso,del país y rechazó la posición de quienes "hablan de que el Estado no tiene que hacer obra pública y que además esas 15.000 empresas que trabajan en el sector público nacional provincial y municipal son la 'cámara de la corrupción'".En un mensaje a los empresarios y a los trabajadores del área, dijo que les quería expresar "con toda claridad" a todos quienes están relacionados con "la construcción en la Argentina y a los 280 mil operarios" de ese sector, involucrados en la obra pública, que"La mano del Estado tiene que ser visible para corregir las asimetrías en materia educativa, en tareas de cuidado, de atención de salud, achicar brechas, tiene que acortar asimetrías, tiene que devolverle en servicio y en infraestructuras los impuestos a los ciudadanos, y esa es nuestra responsabilidad, pero además es el modelo de país en el que creemos", sostuvo.Y dirigiéndose a los empresarios, les dijo que "también ustedes tienen una responsabilidad porque si permiten que cualquiera día cualquier cosa y no salen a defenderse y aes imposible que no se tome nuestra defensa solo como una idea partidista".Participaron del acto los ministros y ministras de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, y de Educación, Jaime Perczyk, quienes en diálogo con los gobernadores y funcionarios provinciales dejaron inauguradas las obras y anunciaron nuevos trabajos.El simposio tuvo el objetivo de presentar avances nacionales y regionales en materia de políticas de Infraestructura del Cuidado, una red a cargo del ministerio de Obras Públicas (MOP) que cuenta hoy con, y debatir sobre los desafíos del futuro para consolidar sociedades igualitarias y con oportunidades en el largo plazo.Se informó que el MOP se comprometió a, un objetivo que fue superado en 2021, 2022 y en lo que va de 2023, y lo posicionó como uno de sus ejes de gestión, invirtiendo en políticas que aumenten y mejoren la calidad de obras de salud y de cuidados a la niñez, a las juventudes, a las personas mayores y a las personas con discapacidad.