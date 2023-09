Comenzó el juicio contra un aportante del PRO que disparó contra dos militantes

Desde Nuevo Encuentro apuntaron que tras siete años se logró llegar a la instancia de juicio oral en un proceso con "varias irregularidades" / Foto: Twitter.

Este es el resultado de años y años de un discurso de odio construido e incentivado por la derecha y reproducido por medios de comunicación hasta el hartazgo.



Mientras a ellxs lxs moviliza el odio a nosotrxs nos moviliza el pedido de justicia. Violencia Política #NuncaMás. pic.twitter.com/OR9aaytTbY — Nuevo Encuentro (@NuevoEncuentro_) September 7, 2023

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 de la Ciudad de Buenos Aires inició este jueves el juicio contra el aportante del PRO, Alejandro Fabián Sidero, procesado por disparar contra militantes políticas en la inauguración de un local de la fuerza política Nuevo Encuentro en el barrio porteño de Villa Crespo, en marzo de 2016.El ataque ocurrió el 5 de marzo de 2016 cuando desde el departamento de Sidero salieronlargo que, militantes de La Cámpora y Nuevo Encuentro.ElAutoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (),, exigió en la mañana de este jueves desde la puerta de los Tribunales, informó ese espacio político en un comunicado.Desde Nuevo Encuentro apuntaron que luego de siete años se logró llegar a la instancia de juicio oral en un proceso judicial con "varias irregularidades".Entre ellas, señalaron que el hijo de Sidero -menor de edad en aquel entonces- se había adjudicado el ataque y "la justicia sostuvo esa hipótesis, aunque previamente un Juez de Menores lo sobreseyó por entender que encubría a su padre".Sabbatella sostuvo que este hecho "milagrosamente no terminó en tragedia" y consideró que fueel 1 de septiembre de 2022,(Fernández de Kirchner)"."Hablan de exterminar, aniquilar y desaparecer al adversario político; de 'extirpar la grasa militante'; y en ese contexto, no podemos extrañarnos de que aparezcan personas que se crean habilitadas, y con el derecho de salir a la calle a dispararle a quienes piensan distinto", agregó el dirigente nacional de Nuevo Encuentro.Respecto al inicio del juicio, Sabbatella refirió quey que el desarrollo del mismo "puede sentar un precedente en el marco de la escalada de violencia política que vive la Argentina".El secretario de Derechos Humanos,, estuvo presente en esta primera audiencia e informó desde su cuenta de la red social X (ex Twitter) que hace unas semanas se reunió con las dos militantes que resultaron heridas para "conocer detalles de la causa" y conversar sobre "la necesidad de que en la Argentina que se viene la violencia política no quede impune"."El hecho ocurrió a pocos meses de la asunción del Gobierno de Mauricio Macri cuando un aportante del PRO -identificado como Alejandro Sidero- disparó contra el local que era inaugurado con la", repasó Pietragalla Corti.