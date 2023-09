Detuvieron a un subdirector de la cárcel de Bouwer por asociación ilícita

Los sospechosos se negaron a declarar / Foto: Archivo.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba informa que, en relación a los hechos de publico conocimiento del día de la fecha, investigados por el fiscal de casos complejos, Dr. Enrique Gavier 👉 — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Córdoba (@MinJusyDDHHCba) September 7, 2023

Semana movida en tribunales. Detuvieron a un alto jefe penitemciario y dos personas más. Uno es el abogado Ciocca. Imputación por asociación ilícita. pic.twitter.com/z0OWo0hfTa — Maria Ester Romero (@mariaesteromero) September 7, 2023

El INTOCABLE Juan María Bouvier es Director del Servicio Penitenciario de #Córdoba desde hace 15 años y cuesta creer que no sabía lo que hacía SU subdirector en Bouwer. Son muy graves las cosas “que no sabe” como para no dar explicaciones y continuar en su cargo.



La lista👇 pic.twitter.com/RXhM1zSTp9 — Marcelo Cossar (@cossarmarcelo) September 7, 2023

Uno de losen el marco de una causa por "asociación ilícita", en la que se investigan algunas maniobras tendientes a favorecer a presos a cambio de dinero, informaron este jueves fuentes oficiales.Los detenidos son el subdirector penitenciario Sergio Alejandro Guzmán, el abogado penalista Alfredo Ciocca y Ramón Salas, un hombre a quien voceros judiciales vinculan con algunas esferas de la política provincial y quien, tras conocerse la noticia, fuecomo contratado en la Subsecretaría de Coordinación y Planificación del Ministerio de Gobierno y Seguridad.Salas, en sus redes sociales, se muestra en fotos con personalidades como el viceintendente e intendente electo de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; la senadora Alejandra Vigo (esposa del gobernador Juan Schiaretti), y con Luis Artime, presidente del Club Belgrano, aunqueLas detenciones fueron ordenadas por el fiscal de Delitos Complejos del 1er. Turno de Córdoba, Enrique Gavier, quien tomó esa decisión en base a elementos recabados en unaEl funcionario judicial sostuvo en declaraciones radiales que "se están practicando actos procesales para esclarecer los hechos", a la vez que indicó queGavier reveló que laa cambio de dinero.Según se logró establecer, esos informes les permitía a los presidiarios quedar en libertad antes de lo establecido, a la vez que facibilitaba que los detenidos tuvieran mejoras en sus condiciones de alojamiento dentro de las celdas.Las fuentes dijeron que, el más importante de la provincia, situado a poco menos de 15 kilómetros de la capital cordobesa.El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial confirmó las detenciones y precisó que los hechos investigados "fueron puestos en conocimiento por el propio Servicio Penitenciario de Córdoba ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos con fecha 15/06/2023, aportando elementos probatorios en relación a dicha causa".Tras conocerse la noticia, el"El intocable Juan María Bouvier es Director del Servicio Penitenciario de Córdoba desde hace 15 años. Cuesta creer que no sabía lo que hacía su subdirector en Bouwer.", escribió Cossar en su cuenta de la red social X (Ex Twitter).En esa publicación sumó un hilo con sus pedidos: "Por esto y más, tiene que renunciar. Ahora el subdirector de la cárcel de Bouwer y otras dos personas están acusados por la Justicia de asociación ilícita. Siga, siga, siga. No se puede creer".