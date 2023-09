Lula llamó a la "unión" del país en el desfile por el Día de la Independencia

Lula llamó a celebrar "un día no de odio ni de miedo y sí de unión" y recordar que "Brasil es uno solo" / Foto: Prensa.

União e entendimento voltaram a ser palavras de ordem no Brasil. #7DeSetembro 🇧🇷



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/0Xcswpo6Na — Lula (@LulaOficial) September 7, 2023

Tras el desfile Lula partió rumbo a India, donde participará el próximo fin de semana de la cumbre del G20 / Foto: Prensa.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este jueves las ceremonias por la Independencia del país, tras llamar a la "unión" de sus ciudadanos, en un intento deJair Bolsonaro.Lula, a lo largo de la emblemática Explanada de los Ministerios, que concentra los edificios públicos, bajo el sol de la capital brasileña.Luego de la ceremonia de unas dos horas, en la que no pronunció palabra, el presidenteEl pasado miércoles en un pronunciamiento grabado Lula exhortó a sus compatriotas a celebrar "un día no de odio ni de miedo y sí de unión" yEl líder de izquierda, de 77 años, también pasó revista a los primeros ocho meses de su tercer mandato al frente del país que ya"La independencia de Brasil aún no está terminada. Necesita ser construida cada día, por todos nosotros, sobre tres grandes pilares:", afirmó este miércoles por cadena nacional.También repasó los avances económicos y sociales de la población y los planes de reindustrialización, empleo y viviendas en marcha.Fue un marcado contraste con las polémicas ceremonias de los últimos dos años.En 2021,, que abrían investigaciones en su contra, y aseguró que "solo Dios" lo sacaría del poder.Un año después, el entonces candidato a la reelección tildó de "ladrón" a Lula y arremetió contra sus anteriores gobiernos y los de su aliada de izquierda Dilma Rousseff,En ambas fechas, el entonces mandatario arengó a sus seguidores en Brasilia, pero también en San Pablo y Río de Janeiro.