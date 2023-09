Marcelo Ebrard amenazó con irse del oficialismo de México

Marcelo Ebrard.

El excanciller de México,, y hasta este miércoles precandidato para las presidenciales de 2024, amenazó con irse del espacio político, liderado por el presidente, luego de señalarque dio como ganadora a Claudia Sheinbaum , y denunciar violencia policial sobre una de sus coordinadoras.. Los extremos de ayer no los habíamos previsto, que se usara ese talante tan autoritario con nosotros. Hoy tomaremos decisiones y el lunes citamos a una asamblea y ahí tomaremos el camino que sigue", indicó el dirigente en una entrevista con el medio local Radio Fórmula."Lo que sí nos queda claro es que en Morena ya no nos queda espacio después de lo que vivimos ayer", anunció el compañero político de López Obrador en los últimos 20 años.Al respecto,y recordó que "la costumbre, por décadas, siglos, era su imposición, el dedazo”.y añadió:El excanciller asegura que el proceso en Morena para elegir a un candidato rumbo a la presidencia fue sin equidad y tuvo irregularidades, aunque las cinco encuestas dieron una ventaja de dos dígitos (13,8 puntos) a Sheinbaum."Avisamos de las irregularidades antes de conocer los resultados. Claudia ganó, pero eso no quita que haya habido irregularidades", insistió Ebrard.El exfuncionario se mantuvo inflexible: pese a reconocer que, incluso corrigiendo las irregularidades, no podría superar a Sheinbaum, y aseguró que cualquier tipo de anomalía en el proceso lo vuelve "inaceptable"., apuntó."No estoy argumentando que le gané a Claudia en Morena, mi argumento es que hubo irregularidades en las prácticas y que no debemos permitirlo, lo mismo hubiera dicho aunque yo ganara", insistió.Asimismo, señaló que "el talante autoritario no lo esperaba" por parte del partido del presidente López Obrador., un incidente que fue desmentido por varios de sus competidores y por otros dirigentes de la fuerza gobernante.Tras estos hechos, el excanciller anunció que "en las próximas horas" tomará una decisión sobre su pertenencia al oficialismo, que dará a conocer el próximo lunes.Ebrard aseguró que estará en la boleta electoral de 2024, ya sea de forma independiente o en Movimiento Ciudadano, partido de centroizquierda que lidera el diplomático Dante Delgado."No habíamos previsto los resultados de ayer. Hoy tomaremos la decisión del día y el lunes haremos una asamblea, y ahí veremos cuál es el camino que sigue, lo que sabemos es que en Morena no tenemos espacio después de lo de ayer", finalizó.", afirmó.Por su parte, el presidente mexicano dijo: “Todos apoyaron a Sheinbaum y todos hablaron de la unidad. Claudia hizo un llamado a la unidad (...) dijo que las puertas estaban abiertas”.Pero Ebrard arremetió: "Si estuviera abierta, no te mandan a la policía para no participar en el conteo".