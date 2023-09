Carlos III cumple un año de reinado: bajo perfil y culto a la memoria de su madre

El primer año de reinado

El rey Carlos III de Inglaterra llega al primer aniversario al frente del trono de Gran Bretaña, en una gestión que continuó la línea del histórico mandato de 70 años de su madre, la reina Isabel II, fallecida el mismo día de su asunción, hecho que le da un tinte de luto a la conmemoración.Este 8 de septiembre es una fecha trascendente para la monarquía británica porque no sólo es el primer aniversario del reinado de Carlos III, sino también el del fallecimiento de la icónica reina Isabel II.Para ambas conmemoraciones, según un portavoz real.El monarca británico de 74 años celebrará su ascenso al trono en privado, yTras un reinado de 70 años, la reina Isabel II falleció en Balmoral el 8 de septiembre de 2022, a los 96 años. Este mismo día, su hijo Carlos asumió el trono y tomó el nombre de Carlos III.Medios locales comentaron en los últimos días que este 8 de septiembredesde el Castillo de Balmoral, en Aberdeenshire, Edimburgo.En lugar de actos públicos, la monarquía optará por momentos íntimos y personales para conmemorar este día tan significativo.Se espera que el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton realicen un compromiso oficial mañana, que incluirá una visita a la antigua iglesia de St. David's.Grant Harrold, ex mayordomo real, citado por el diario Independent, compartió detalles de cómo la propia Isabel II recordaba la muerte de su padre.. Harrold sugirió que no sería sorprendente si otros miembros de la Familia Real siguieran este ritual.Jennie Bond, ex corresponsal real de la BBC, mencionó que Carlos III probablemente seguirá esta tradición, recordando queEl primer año del reinado de Carlos III ha estado cargado de expectativas, reflexiones y ajustes, según resaltan los principales medios británicos.Su inicio, marcado por el doloroso adiós a la reina madre, se convirtió en uno de los eventos más impactantes del siglo XXI.La coronación en mayo fue una mezcla de tradición y modernidad, evidenciando una monarquía que camina hacia el futuro sin olvidar su pasado.A pesar de la esperanza de muchos en ver cambios radicales,Las figuras principales de la familia real han mantenido sus compromisos y responsabilidades casi sin alteración.Sin embargo, hubo ciertas novedades cuando Carlos sorprendió al anunciar que su hermano, el príncipe Eduardo, sería nombradoen su 59 cumpleaños.Durante su mandato como jefe de Estado, el monarca también hizo suy suEn este primer discurso navideño, expresó su solidaridad con las familias afectadas por la crisis económica y elogió a individuos, organizaciones benéficas y grupos religiosos que brindan apoyo a los más vulnerables.El sitio especializado "royalcentral" insinuó que quizás el segundo año de reinado traiga consigo más cambios.Los sondeos marcan que algode Carlos III.